Yine mi ‘adrese teslim’ ihale?

▶ KIB-TEK, 30 bin adet sayaç için ihaleye çıktı, ihaleyi kazanan Mors LTD. isimli firma ‘hesap hatası’ diyerek 2 hafta sonra ihaleden çekildi, ihaleyi Türkiye merkezli bir firma ‘kazandı.’

Ertuğrul SENOVA

“Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle” anılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni bir “adrese teslim ihale” iddiası ile gündemde…

KIB-TEK, 30 bin adet sayaç için ihaleye çıktı, ihaleyi kazanan Mors LTD. isimli firma 2 hafta sonra ihaleden çekildi. İhaleyi, Türkiye merkezli “Elif” isimli bir şirket kazandı.

İddiaya göre Mors LTD, ihaleden “baskı sonucu çektirildi.”

İddianın sahibi EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Kanal SİM’de gazeteci Serhat İncirli’nin sunduğu programa katılarak, olaya ilişkin detayları paylaştı.

Tuğcu, ilk etapta 4 firmanın ihaleye katılmak için şartname satın aldığını ancak sadece 2’sinin teklif verdiğini ifade etti, daha sonra ihaleyi kazanan Mors LTD’in, 2 hafta sonra ihaleden çekildiğini belirtti.

Mors LTD sahibi Ali Erdal Hacımulla’yı aradığını söyleyen Tuğcu, “Zordayım be çocuk, beni bu konuda sıkıştırma” yanıtını aldığını iddia etti.

İşin, “AKP’ye yakın Eli LPG” isimli Türkiye merkezli bir firmaya gittiğini, “ihalenin, adrese teslim” olduğunu belirten Tuğcu, daha sonra KIB-TEK’in teknik ekibinin söz konusu şirketin belgeleri üzerinde inceleme yaptığını, “belgelerinde eksiklik ve çelişki tespit ettiğini” ifade etti.

Tuğcu, teknik ekibin raporu üzerine MİK Başkanının “ihaleyi iptal edeceğine, ilgili yerleri ve Başbakan Ünal Üstel’i bilgilendirdiğini” iddia etti.

Tuğcu, “Daha farklı bir teknik ekip gönderdiler, imzayı geçici bir arkadaşımıza imzalattılar” dedi ve “Elif LPG, 4 milyon 346 bin 740 Euro + KDV’lik teminat mektubu ücretini hala daha yatırmadı” iddialarını da ortaya attı.

Söz konusu iddialar üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı MİK Başkanı Salih Canseç, “2 teklif geldi, biri geri çekildi, KIB-TEK gerekli incelemeyi yaptı, rapor yazıldı, rapor doğrultusunda da MİK kararını üretti” dedi.

MİK’e sadece bir raporun geldiğini söyleyen Canseç, “Diğer firma neden çekildi, bu beni ilgilendirmez. Biz, rapor doğrultusunda karar ürettik” ifadelerini kullandı.

İhaleyi kazanmasına karşın 2 hafta sonra “çekildiğini” bildiren ve EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’ya göre “ihaleden çektirilen” Mors LTD sahibi Ali Erdal Hacımulla ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Ben kendi gönlümle çekildim. Yanlış hesap yapmıştık” dedi.

Hacımulla, “baskı sonucu kazandığınız ihaleden çekildiğiniz iddialarıyla ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna, “Bana kimse baskı yapamaz. Ben vazgeçtim. Artık bu kurumun işlerinden bıktım, usandım” yanıtını verdi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu:

“4 firma ihaleye katılmak için şartname satın aldı, sadece ikisi teklif verdi”

KIB-TEK’in 30 bin adet sayaç için ihaleye çıktığını söyleyen EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, 4 farklı firmanın ihaleye katılmak için şartname satın aldığını ancak sadece iki tanesinin teklif verdiğini belirtti.

Teklif veren firmalardan birinin Mors LTD, diğerinin ise Türkiye merkezli Elif LPG isimli bir şirket olduğunu belirten Tuğcu, verilen tekliflerin açıldığını, Mors LTD’nin 110 Euro, Elif LPG’nin ise 120 Euro teklifte bulunduğunu ve Mors’un ihaleyi kazandığını anlattı.

“İhaleyi kazanan Mors LTD, 2 hafta sonra ihaleden çekildiğini bildirdi”

Yaklaşık 2 hafta sonra Mors LTD’nin, ihaleyi kazanmasına rağmen bir yazı göndererek ihaleden çekildiğini belirten Tuğcu, konuyla ilgili Mors LTD’nin sahibi Ali Erdal Hacımulla’yı aradığını söyledi.

“Zordayım be çocuk, beni bu konuda sıkıştırma”

Tuğcu, Mors ile gerçekleştirdiği konuşmayı şöyle aktardı:

“Ali Erdal Hacımulla’ya neden çekildiğini sordum, ‘zordayım be çocuk’ yanıtını aldım. ‘Beni bu konuda sıkıştırma’ dedi. Sen bu ihaleden çekilecek bir kişi değilsin, bu kurum bir çivi alacak olsa, sen o ihaleye girip kazanırsın. Bunu da kazandın ve 2 hafta sonra çekildin. Neden? 3 sebebi olabilir. Ya komisyon aldın, ya tehdit edildin ya da sana başka bir iş bağladılar dedim. ‘Konuşamam’ diyerek telefonu kapattı.”

“İhale, AKP’ye yakın Elif LPG isimli şirkete gitti”

Mors LTD’nin çekilmesiyle, ihaleyi Elif LPG isimli Türkiye merkezli şirketin aldığını söyleyen Tuğcu, “Bu şirket, ‘İçkale’ isimli şirketin uzantısı. AKP’ye yakın sermaye gruplarıyla bağlantılı. Örneğin TPIC, bize ihalesiz yakıt getiren bir firma. Bu şirketlerin tümü aslında bir grup. İsimleri değişiyor ama hepsi bir biriyle bağlantılı” iddiasında bulundu.

“Teknik ekip, belgelerinde eksiklik ve çelişki tespit etti”

KIB-TEK’in teknik ekibinin, ihaleyi alan Elif LPG’nin Merkezi İhale Komisyonu’na sunduğu belgelerin uygunluğunu incelediğini anlatan Tuğcu, “Teknik ekip, belgelerinde eksiklik ve çelişki tespit etti. Özellikle, sayaçların laboratuvar test belgeleri yanlış ve çelişkili çıktı. Neden? İhale şartnamesi, testlerin uluslararası bağımsız bir laboratuvardan gelmesi gerektiğini söylüyor. Ama şirketin koyduğu evrak, kendi fabrikasındaki laboratuvara ait” ifadelerini kullandı.

“MİK Başkanı, ihaleyi iptal edeceğine, ilgili yerleri, Ünal abiyi bilgilendirdi”

Tuğcu, “MİK Başkanı, ihaleyi iptal edeceğine, ilgili yerleri, Ünal (Üstel) abiyi bilgilendiriyor. Ünal abi devreye giriyor ve Türkiye’den bir yazı geliyor. Yazıda, ilgili laboratuvarın sunduğu sonuçların yeterli olduğu yazıyor. MİK Başkanı, belgelerin eksik olduğunu gördüğü anda, ihalede usulsüzlük var deyip iptal etmesi gerekiyordu” şeklinde konuştu.

“Daha farklı bir teknik ekip gönderdiler, imzayı geçici bir arkadaşımıza imzalattılar”

Daha sonra KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın, bu kez daha farklı bir teknik ekip gönderdiğini anlatan Tuğcu, “Bu ekibin başına da geçici ve kadrosuz bir arkadaşımızı koyuyor. Belgelerin geçerli olduğuna dair raporu ona imzalatıyor. MİK Başkanı da bu ikinci raporu dosyaya koyuyor ve ihaleyi iptal etmiyor” iddialarında bulundu.

“Elif LPG, 4 milyon 346 bin 740 Euro + KDV’lik teminat mektubu ücretini hala daha yatırmadı”

Tuğcu, “Bununla da kalmıyorlar. Elif LPG isimli şirketin, 11 Temmuz tarihine kadar 4 milyon 346 bin 740 Euro ve KDV’yi yatırması gerekiyordu. Şimdi 16 Temmuz’a geldik. Hala daha teminat mektubu için gereken bu meblağ yatırılmadı. MİK’in yasaya göre bu ihaleyi iptal etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

MİK Başkanı Salih Canseç:

“KIB-TEK’ten gelen rapor doğrultusunda karar ürettik”

Tuğcu’nun iddiaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı MİK Başkanı Salih Canseç, “2 teklif geldi, biri geri çekildi, KIB-TEK gerekli incelemeyi yaptı, rapor yazıldı, rapor doğrultusunda da MİK kararını üretti” dedi.

MİK’e sadece bir raporun geldiğini söyleyen Canseç, “Diğer firma neden çekildi, bu beni ilgilendirmez. Biz, rapor doğrultusunda karar ürettik” ifadelerini kullandı.

Mors LTD sahibi Ali Erdal Hacımulla:

“Yanlış hesap yaptık, çekildik… Artık bu kurumun işlerinden bıktım”

İhaleyi kazanmasına karşın 2 hafta sonra “çekildiğini” bildiren ve EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’ya göre “ihaleden çektirilen” Mors LTD sahibi Ali Erdal Hacımulla ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Ben kendi gönlümle çekildim. Yanlış hesap yapmıştık” dedi.

Mors, “baskı sonucu kazandığınız ihaleden çekildiğiniz iddialarıyla ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna, “Bana kimse baskı yapamaz. Ben vazgeçtim. Artık bu kurumun işlerinden bıktım, usandım” yanıtını verdi.