Yıltan Taşçı yeniden başkan
Kıbrıs Edebiyat Derneği’nde, Başkanlığa yeniden Yıltan Taşçı getirildi.
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Kıbrıs Edebiyat Derneği’nde, Başkanlığa yeniden Yıltan Taşçı getirildi.
Kıbrıs Edebiyat Derneği’nden verilen bilgiye göre, derneğin Olağan Genel Kurulu, 13 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin yeni dönemdeki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Asbaşkan Serkan Soyalan, Sekreter Nezihe Köprülü, Mali İşler Sorumlusu Merter Refikoğlu, Faal Üyeler; Şehbal Hamzaoğulları, Canan Taşçı, Ogün Hamzaoğulları, Kemal Taşçı, Hüseyin Taşçı.
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Etiketler : Yıltan Taşçı, Kıbrıs Edebiyat Derneği