Yıltan Taşçı Akademi 18. Kursiyer Sergisi “FOGEM Folklor Şöleni 2025’ten Kareler” dün akşam açıldı

Yıltan Taşçı Akademi tarafından düzenlenen 18. Kursiyer Sergisi “FOGEM Folklor Şöleni 2025’ten Kareler” dün akşam açıldı.Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışı saat 19.00’da gerçekleştirildi. Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nden (FOGEM) verilen bilgiye göre, sergide, FOGEM’in bu yıl gerçekleştirdiği “Kendi Yolumuzda Çalışarak Üreterek” isimli Folklor Şöleni 2025’ten yansıyan kareler yer aldı.

Döşemeci:

Açılışta konuşan FOGEM Dernek Başkanı Salahi Döşemeci, serginin anlam ve önemine değinerek, “Bu sergi, kültürümüzü ve folklorumuzu yaşatma çabamızın çok değerli bir yansımasıdır.” dedi.Kursiyerler ve eğitmenlerin emeğiyle ortaya çıkan çalışmaların sadece fotoğraftan ibaret değil; halk danslarının ruhunu taşıyan birer kültürel belge olduğuna işaret eden Döşemeci “Bu anlamlı projeyi hayata geçiren Yıltan Taşçı Akademi’ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Taşçı:

Yıltan Taşçı ise serginin açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin gözünden yansıyan karelerin, sadece bir folklor etkinliğinin görselleri olmadığını, içlerinde emek, duygu, coşku ve gelenek taşıdığını söyledi. Taşçı, bu sergiyle, halk danslarının sahne arkasındaki hikâyelerine ve detaylarına da ışık tutmak istediklerini de ifade etti.Kurdele kesilmeyen serginin açılışı, LESAM’ın kapısının FOGEM’in minik dansçıları tarafından aralanmasıyla yapıldı.Sergi, 7 Mayıs’a kadar; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 11.00-18.00 saatlerinde, Cumartesi günleri ise 11.00-14:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.