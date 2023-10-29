Yılmazköy-Şirinevler anayolu üzerinde ve Lefkoşa’da araç yangını

Yılmazköy-Şirinevler anayolu üzerinde ve Lefkoşa’da meydana gelen araç yangınlarında iki araç zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yılmazköy-Şirinevler Anayolu üzerinde, Ege Saybaş kullanımındaki HB 026 plakalı salon araçta, seyir halindeyken motor bölümündeki turbo hortumunun patlayıp sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı.

Dün saat 18.30 sıralarında meyana gelen araç yangını, araç sürücüsü tarafından yangın söndürme cihazı ile söndürüldü.

Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar yanarak zarar gördü.

Lefkoşa’daki araç yangınında aracın makine bölümü hariç diğer bölümleri tamamen yandı

Dün saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Atatürk Spor Kompleksi Tenis Kortları önünde, Hasan Şöförel’in kullanımındaki EF 807 salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen akü kutup başlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu aracın makine bölümü hariç diğer bölümleri tamamen yandı.

Yarköy’de bir ikametgahın yardımcı odasında yangın çıkıtı

Öte yandan Yarköy’de Veysel Kaymakcı’ya ait ikametgahın bahçesinde bulunan yardımcı odada muhtemelen yufka ekmek yapmak için yakılan odun ocağından atılan kıvılcımların yerdeki şilte ve halıyı ateşlemesi sonucu yangın çıktı.

Dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu, oda içerisindeki ahşap dolap ile mutfak dolabı, aleminyum kapı ile pencere, çocuk salıncağı, bisiklet, muhtelif sayıda beyaz eşya ve odanın tavan kısmındaki 14 kalas tahta yanarak zarar görürken, yine tavan kısmındaki 15 trapez saç ise çıkan ısı ve dumandan zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü