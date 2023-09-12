TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu gün sabah saatlerinde adaya geldi.

Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Karşılamada bakanlar da hazır bulundu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bakanların da hazır bulunduğu karşılama sonrası yapılan ortak basın açıklamasında ilk sözü Üstel aldı.

Üstel, yeni terminal binası için Kıbrıs Türk halkı ve hükümeti adına TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz’a teşekkür etti.

KKTC’nin 9 körük, 21 uçak parkı ile modern çağdaş dünya havalimanları ile rekabet edebilen bir hava limanına kavuştuğunu ifade eden Üstel, Yılmaz ile İktisadi ve mali iş birliği anlaşmasını ele alacaklarını kaydetti.

Ülke için büyük çalışmalar yapacaklarını ifade eden Üstel, altyapıya yönelik yapılacak çalışmalar yanında Asrın Projesi, Ercan gibi ülkeye kablo ile elektrik getirilmesi için de gerekli adımların atılması için çalışacaklarını söyledi.

Ülkede yeni yeni projeler ile eğitim sağlık altyapıda yapılacak yatırımlarla halkın refahını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Üstel, “aramızdaki bağ finansal değil, gönüldendir” dedi.

Yılmaz: "Sorunları büyütmek için değil, halkın yararına yapılan çalışmalar"

TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında tarımın önemine dikkat çekti, yaşanan savaşların ve hava şartlarının tarımın önemini daha da artırdığına vurgu yaptı.

İktisadi ve mali iş birliğinin de bir bir gözden geçirileceğini belirten Yılmaz, yeni terminal binasına da değindi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, çok büyük bir eserin ülkeye kazandırıldığını işaret ederek, “KKTC’nin vitrini olacak” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği kararlılık sonrası kendilerinin de bunu yapmayı başardığını ifade eden Yılmaz, “Bu başka başarıların da habercisidir” dedi.

Sorunları büyütmek değil, halk yararına çözmek için çalıştıklarını işaret eden Yılmaz, enerji konusunda da karşılıklı kablo ile enerji arz güvenliğine katkı yapacak bir sistem kurulacağını, bu çalışmaya da başladıklarını kaydetti.

Altyapı çalışmaları ardından yapımına geçileceğini ifade eden Yılmaz, bu çalışmaların "iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun nişanesi olduğunu" vurguladı.

Haber ve Fotoğraf: Emir Ertorun (TAK)