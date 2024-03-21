Yılmaz: "Hata yapanlar elbette karşılığını görecek"

Başbakanlık tarafından İstanbul’da organize edilen “1.Kentler ve Kültürler Buluşması” etkinlik serisi kapsamında “Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak” temasıyla gece düzenlendi.

Geceye, UBP-YDP-DP Hükümeti yetkilileri, Türkiye'nin Kıbrıs'tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldı.

Gecede konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “sahte diploma” olayını bildiklerini, takip ettiklerini ifade ederek “Bunların üzerine gidiyoruz. Hata yapanlar elbette karşılığını görecek. Bize düşen görev, sistemi iyileştirmek. Gelecekte bir takım sorunlar yaşanmaması için tedbirler almaktır” dedi.

Yılmaz, Kıbrıs'taki "yeni ve güvenilir bir yükseköğretim sistemi oluşturmak için çalışma başlatıldığını, YÖK’ün teknik desteğiyle, alt yapının güçlendirileceğini" söyledi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı olumsuzlukların ve sıkıntıların yaşandığını da biliyoruz, farkındayız. Bunların üzerine de gidiyoruz. Yükseköğretimde sayın Cumhurbaşkanı’nın (Ersin Tatar) liderliğinde, Başbakan’ın (Ünal Üstel) desteğiyle çok daha güçlü, yeni ve güvenilir bir yükseköğretim sistemi oluşturma yönünde adımlar atılacak. YÖK’ün teknik alt yapısını, KKTC’ye sunarak hizmet vereceğiz. Hata yapanlar da elbette karşılığını görecekler. Bize düşen görev, sistemi iyileştirmek. Gelecekte bir takım sorunlar yaşanmaması için tedbirler alacağız”.