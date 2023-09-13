Yılmaz: Enterkonnekte sistem sadece KKTC’yi değil, Tüm Kıbrıs’ı dünyaya bağlayacak

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enerjide enterkonnekte sistemin sadece Kıbrıs’ın kuzeyini değil, Tüm Kıbrıs’ı dünyaya bağlayacağını söyledi.

BRT’de Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, projelerden bahsetti, önemli projelere imza atılacağını belirtti. Yılmaz, son dönemde kamuoyunda sıkça konuşulan enerjideki enterkonnekte meselesi hakkında, “Şu anda fizibilite çalışması yapılıyor. Bu tamamlandıktan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. İki hatlı bir sistemden bahsediyoruz. TC’den KKTC’ye, KKTC’den de dünyaya elektrik aktaracak bir sistemden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

“Protokol ortak akılla şekillendirildi”

Yılmaz, İktisadi ve Mali İşbirliği protokolünün “KKTC’nin” varlığını ve altyapısını güçlendirmeyi, Kıbrıslı Türklerin refahını yükseltmeyi hedefleyen bir protokol olduğunu söyledi. Protokolün ortak akılla şekillendirildiğini ifade eden Yılmaz, “ KKTC’nin önceliği neyse belgenin önceliği de odur. Büyük alt yapı projeleri var. Bunlar olmadan ülkenin gelişmesi ve yatırım ikliminin gelişmesi mümkün değil. Bunlardan biri su projesi, Ercan’ın yolları, diğer yollar, sağlıkta, eğitimde yatırımlar. Enerji alanında önemli işbirlikleri... Sulama konusu var. Yatırımların bir kamu tarafı bir de özel kesimi var. Hiçbir ülke sadece kamu yatırımlarıyla büyüyemez. Girişimciliği de desteklememiz gerekiyor. Bu protokolde bu da var. Reel kesime destek... Özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemek… Dünyadaki girişimcilerle KKTC’deki girişimcileri bir araya getirmek bu protokolün öncelikleridir” dedi.

“Su konusunda öncelik Güzelyurt ve Mesarya”

Tarımsal amaçlı sulama projesi konusunda da konuşan Yılmaz, dünyada yaşanan gelişmelerin tarım sektörü ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, bu konuda başlatılacak master planı hayati olarak nitelendirdi. Yılmaz, “Dev bir proje, çılgın bir proje gerçekleştirdik. Denizin altından su taşındı... Öncelikle içme suyu için kullanıldı. Şimdi sırada sulama kısmında. Önemli çalışmalar yürütülüyor. Öncelikle iletim söz konusu... Güzelyurt ve Mesarya’ya. Verimlilik artacak. Aynı dekardan daha fazla ürün alınacak ve refah artacak. Ticaretin, gıda sanayinin gelişmesine sebep olacak. Tüm bunlar genel ekonomiye katkı sağlayacak. İstihdama ve refaha dönüşecek” dedi.

“İki hatlı bir sistem… Tüm Kıbrıs’ı dünyaya bağlayacak”

KKTC’nin depolama alanlarını da geliştirmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “kendimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak zorundayız. Bu anlamda çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Enerji konusuna da değinen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kurmayı öngören ve sadece KKTC’yi değil, tüm Kıbrıs’ı dünyaya entegre edecek bir projeden bahsedildiğini vurguladı.

Cevdet Yılmaz, “Çok önemli bir yatırım olarak gündemimizde. Bu konuda bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu mutabakatla süreci hızlandırdık. Şu anda fizibilite çalışması yapılıyor. Bu tamamlandıktan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. İki hatlı bir sistemden bahsediyoruz. TC’den KKTC’ye, KKTC’den de dünyaya elektrik aktaracak bir sistemden bahsediyoruz. Enterkonnekte sistemin parçası olduğunuzda yenilenebilir enerji kapasitesi de genişleyecek. Arz güvenliği de sağlanmış olacak” dedi. Bu çözüm sağlanana kadar da KKTC’nin enerji açığı konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması için çalışacaklarını belirten Yılmaz, “Su gibi, Ercan gibi, bu tür projeler hayata geçtikçe Kıbrıs Türk halkı daha refah bir yaşama kavuşacak. Şimdi elektrikte de başaracağız” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ufak sorunlar karşısında karamsarlığı kapılmadan bunu aşmak için çalışmak gerektiğini, özgüvenli davranmak gerektiğini vurguladı.