Fehime ALASYA

Waffle’ından kahve çeşitlerine her şeyi kendi üreten Mustafa Kemal Ünverdi, çiçeği burnunda işletme Karnaval waffle Coffee ile en çok da oğlu için bu ülkeye kök salmaya çalışıyor…

Waffle, kahve çeşitleri ve çeşitli soğuk içecekler yapıp satan Karnaval Waffle Coffee İşletmecisi Mustafa Kemal Ünverdi, geçmişte ekonomik nedenlerden dolayı adayı terk ettiğini, çok çeşitli iş deneyimlerinden sonra ‘kahve çeşitleri, yapımı’ üzerine hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok görev yürüterek tecrübe kazandığını anlattı.

Çiçeği burnunda işletme, işlerin açılması için yaz aylarını bekliyor…

Ünverdi, kendi işinin olması ve oğlunun da bu adaya kök salabilmesi için ekonomik krizin, pandeminin gölgesinde olunmasına rağmen bu işletmeyi açtığını belirtti.

Kış aylarında bulunduğumuz bu günlerde işlerin çok zayıf olduğunu ifade eden Ünverdi, “Gözümüz kulağımız yaz aylarında, turist gelişlerinde. O zaman işler canlanır diye umut ediyorum.”

Farklı işlere imza atmaktan büyük keyif alıyor

Geçmiş iş yaşamında çok sıkıntılı günler geçirdiğini anlatan Ünverdi, rahat dönemleri de olduğunu dile getirerek, farklı işlere imza atmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

Her şey kendi üretimi…

Sattığı waffle çeşitlerini tamamen kendi ürettiğini belirten Ünverdi, Karnaval waffle karavanı ile festivallere de katıldığını, ülkenin birçok farklı noktasında, farklı zamanlarda hizmet verdiğini belirtti. Karnaval waffle Coffee İşletmecisi Ünverdi aynı zamanda bazı kahve çeşitlerini hazırlama eğitimi veren ‘Barista eğitmenliği’ de yaptı.

“Yılmak yok, üretmeye, bu ülkeye kök salmaya devam”

Tüm bilgi ve deneyimlerini oğluna aktarmaya hazırlanan Ünverdi, “Bu kış günlerini baz alacak olursak bir bireyin geçim kaynağının bu iş olmadığını söyleyebilirim. Daha çok yeni bir işletmeyim, birkaç aylık, ilerleyen aylar önümü daha net görmemi sağlayacak. Bildiğim tek şey, bu da olmazsa başka bir girişim yapacağım. Yılmak yok, üretmeye, bu ülkeye kök salmaya devam… Artık bu ülkede ‘memur mantığından’ kurtulmalıyız” dedi.