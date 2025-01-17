Yılın ilk asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini hayat pahalılığının da altında, yüzde 7,5 oranındaki artışla; aylık brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirledi.

Rakam, işveren ve devlet kanadının oylarıyla; oy çokluğuyla geçti.

İstatistik Kurumu, Hayat Pahalılığı oranını yüzde 11.12 olarak açıklamıştı.

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Asgari ücret son olarak 1 Eylül 2024’te brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlenmişti.