Yılın ilk asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirlendi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini hayat pahalılığının da altında, yüzde 7,5 oranındaki artışla, ilk toplantıda belirledi.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini hayat pahalılığının da altında, yüzde 7,5 oranındaki artışla; aylık brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirledi.
Rakam, işveren ve devlet kanadının oylarıyla; oy çokluğuyla geçti.
İstatistik Kurumu, Hayat Pahalılığı oranını yüzde 11.12 olarak açıklamıştı.
Yeni asgari ücret 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.
Asgari ücret son olarak 1 Eylül 2024’te brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlenmişti.
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