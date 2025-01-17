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Yılın ilk asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirlendi

Yılın ilk asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini hayat pahalılığının da altında, yüzde 7,5 oranındaki artışla, ilk toplantıda belirledi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini hayat pahalılığının da altında, yüzde 7,5 oranındaki artışla; aylık brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirledi.

Rakam, işveren ve devlet kanadının oylarıyla; oy çokluğuyla geçti. 

İstatistik Kurumu, Hayat Pahalılığı oranını yüzde 11.12 olarak açıklamıştı.

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Asgari ücret son olarak 1 Eylül 2024’te brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlenmişti.

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