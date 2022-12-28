“Yılbaşından sonra kabinede değişiklik” iddiası…

Ertuğrul SENOVA

ÜstEl Hükümeti’nde kabine değişikliğine gidileceği iddia ediliyor.

YENİDÜZEN’in, “üst düzey bir bürokrattan” elde ettiği bilgilere göre koalisyonun UBP kanadında bir değişiklik yapılması için kollar sıvanmış durumda.

Kabinedeki söz konusu bakan değişimi kararının yerel seçimler öncesine alındığı ancak “yerel seçimlerle bağlantılı” olduğu ifade ediliyor.

İddiaya göre, UBP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu’na, “başkan seçilmemesi halinde bakanlık sözü” verildi, Gardiyanoğlu da bu söze karşılık aday oldu.

Ancak “revizyonun” hangi bakanlıkta yaşanacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Gardiyanoğlu: “Kabinede değişiklik olacağını kulislerde duyuyorum…”

Söz konusu iddiaya ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı Sadık Gardiyanoğlu, kabinede değişiklik olacağı yönündeki iddiaları kulislerde duyduğunu ancak kendisinin bir bakanlığa atanacağına dair herhangi bir bilgisi olmadığını, Ünal Üstel ile böyle bir pazarlığa oturmadıklarını söyledi.

“Kabinede değişiklik olacağını ben de kulislerden duyuyorum ama benim bir bakanlığa atanacağıma dair bilgim yok. Bu iddialar adaylığımı açıkladığım ilk günden beri devam ediyor. Başbakan ile böyle bir pazarlığa oturmadığımı defalarca söyledim."

“Üstel’in taktiri”

Gardiyanoğlu, Üstel ile bir pazarlık masasına oturmadığını ama olası kabine değişikliğinde kendisinin bakan olarak atanmasının “Üstel’in taktirinde olduğunu” ifade etti.

Üstel sessiz…

Öte yandan, iddialarla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Ünal Üstel, soruları yanıtsız bıraktı, herhangi bir yorum yapmadı.

Kabine değişikliğinin, yeni yılın ilk ayında gerçekleşmesinin beklendiği öne sürülüyor…