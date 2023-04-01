"Yetkililerle temaslarda bulunduk"

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique’ın, ara bölgede bulunan Taksim Sahası konusunda yetkililerle temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasını yorumlayarak, açıklamadan haberleri olduğunu ve ortaya konulan meseleleri ele almak için yetkililerle temaslarda bulunduklarını söyledi.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “hükümetin ciddi endişeler taşıdığını, çünkü UNFICYP’in, Dışişleri Bakanlığı'nın yinelenen girişimlerine rağmen, bölgedeki yasa dışı çalışmalara son vermeye özen göstermediğini ve alanın kullanılmasına izin verme niyeti hakkında bilgi verdiğini” de anımsattı.