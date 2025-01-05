“Yetkililerin sorumluluğu ve denetim mekanizmalarının işlevselliği sorgulanmalıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, İnşaat Mühendisleri Odası’nın ithal edilen inşaat demiri konusundaki çağrısına dikkat çekerek, yapılan analizlerde ithal edilen inşaat demirlerinde ciddi sorunlar bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, söz konusu inşaat demirlerinin kullanılması durumunda olası bir depremde felakete zemin hazırlanabileceğini belirterek, “Bu işin peşini bırakmayacağız ve sorumluların hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Akansoy’un paylaşımı şöyle:

“Ülkeye ithal edilen inşaat demirlerinin standartlara uygun olmadığı yönünde ciddi iddialar gündeme gelmiş durumda. Ancak bu iddialar yalnızca teknik bir problem olarak değil, aynı zamanda büyük bir ihmalkârlık ve denetim eksikliği örneği olarak da değerlendirilmeli.

Dün bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası, Başbakan Ünal Üstel’e sert bir soru yöneltti:

“Beklenen bir depremde, standart dışı inşaat demirlerinin yol açacağı can kayıpları ve yıkımların sorumluluğunu üstlenmeye hazır mısınız? Neden inşaat demirlerinin denetlenmesi gibi temel bir önlemi dahi almayı reddediyorsunuz?”

Odanın kendi laboratuvarlarında yaptığı analizler, ithal edilen inşaat demirlerinde ciddi sorunlar bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu durumda, hem yetkililerin sorumluluğu, hem de denetim mekanizmalarının işlevselliği sorgulanmalıdır. Bir deprem kuşağında yer alan bir ülkede böylesine hayati bir konuda gerekli önlemlerin alınmaması, yalnızca ihmalkârlık değil, aynı zamanda olası bir felakete bilinçli bir şekilde zemin hazırlamak anlamına gelir.

Dahası, “deprem güvenliği” adına yapılan açıklamaların samimiyeti de bu bağlamda ciddi şekilde tartışmaya açılmalıdır. Eğer standart dışı malzemeler ifade edildiği üzere bilinçli olarak görmezden geliniyorsa, bu durum kesinlikle hafife alınamaz.

Şunu açıkça belirtmeliyim ki, bu işin peşini bırakmayacağız ve sorumluların hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

İMO: “Ülkeye ithal edilen inşaat demirleri sıkı denetimlere tabi tutulmalı”