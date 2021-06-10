‘Yetki Karmaşası’ gerekçesiyle grev
Kamu İşçileri Sendikası, Mağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde bir günlük uyarı grevine gitti.
A+A-
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Mağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde bir günlük uyarı grevine gitti.
Grev, 08.00-17.30 saatleri arasında, Mağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde, Müdürlük ile Yönetim Kurulu arasındaki yetki karmaşası gerekçesiyle uygulanıyor.
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu saat 12.00’de grevle ilgili basın açıklaması yapacak.
Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler : grev, mağusa liman, kamu-iş