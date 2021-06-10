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‘Yetki Karmaşası’ gerekçesiyle grev

‘Yetki Karmaşası’ gerekçesiyle grev

Kamu İşçileri Sendikası, Mağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde bir günlük uyarı grevine gitti.

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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Mağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde bir günlük uyarı grevine gitti.

Grev, 08.00-17.30  saatleri arasında, Mağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde, Müdürlük ile Yönetim Kurulu arasındaki yetki karmaşası gerekçesiyle uygulanıyor.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu saat 12.00’de grevle ilgili basın açıklaması yapacak.

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