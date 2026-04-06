Eylemde sendika başkanları söz aldı. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Meclis önündeki eylemde konuştu, "Bizi yok edemeyeceksiniz, sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Eylem şunları söyledi:

“Ülkemizi bataklığa çevirmekten hiç çekinmeyen ancak halkından korkan emir ellerine ve ustalarına seslenmeye geldik. Halkını gözden çıkaran, çıkar derdine düşmüş, sistem asalakları. Talimatları harfiyen yerine getiren, protokollerle elektriğimizi, suyumuzu, iletişim alt yapımızı, orman arazilerimizi peşkeş çeken işbirlikçi vatan hainleri. Sahte vaatlerle halkı kandırdığını zannedenler. Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarımızı dönüştürüp toplum mühendisliği çalışmalarına ortak olan, utanmaz kuklalar. Hükümet istifa. Trollerine özel çeklerle ödemeler yaparken, lüks otelde nişan masraflarını karşılarken kriz var diyerek faturayı halka kesen vicdan yoksunları. İşte buradayız. Çalışanlar, emekçiler, toplum, halk burada. Yeter artık. Bizi yok edemeyeceksiniz, sonuna kadar direneceğiz."