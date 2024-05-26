YEŞİLLİKLER MERCEK ALTINDA

Sağlıklı beslenme programlarında çokça yer verdiğimiz yeşillikler içerdikleri besin maddeleri, antioksidanlar, lif ve su içerikleri sebebiyle göz sağlığından bağırsak sağlığına kadar birçok konuda önemli role sahiptirler.

Ispanak: Kalsiyum içeriği sebebi ile kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. A ve K vitamini, folik asit, lutein ve B-Karoten açısından oldukça zengin olan ıspanak bol miktarda folik asit de içermektedir. Besin değerinin kaybolmaması için pişirilmeden önce doğranmamalıdır. İnflamatuar özelliiği sayesinde düzenli tüketiminde enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini düşürmektedir. Demir açısından zengindir.

Maydanoz: ‘’Ödem Atıcı’’ olarak tanınan besin. Vücudu toksinlerden arındırır. Şişkinlik problemlerine karşı birebir. Maydanozdaki apigeninin meme tümörünü önlediğine dair kanıtlar var. A,C ve K vitaminlerden zengindir. Folik asit içeriği sebebi ile kalp dostudur. 10 sap maydanoz C vitamini ihtiyacının yarısını karşılayabilmektedir.

Tere: Bol miktarda C vitamini içermekte, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Akciğer ve karaciğer dostudur. Kansızlığa iyi gelir.

Kereviz: Kalp ve damar sağlığına katkı sağlar. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle damarlar üzerinde koruyucu etkiye sahiptir. Böbrek fonksiyonlarını uyarır. Gut hastalığı ve romatizmaya iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır. Kalorisi en düşük sebzelerden biridir. Kereviz sapını öğün aralarında atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Roka: Özellikle balık yemeklerinin yandaşlarından biri. Ulusal Kanser Enstitüsü Brassica sebzeler sınıfında yerini alan rokayı, ‘’Kanserden korunmak’’ adına hayatıma katmamız gerektiğini söylemektedir. Lutein ve Zeaksantin içeriği sayesinde göz sağlığında oldukça önemli.

Dereotu: Flavonoid, terpenoid ve tanenler gibi antioksidanlar sayesinde beyni, kalbi ve karaciğeri koruyor. İçerisinde bulunan uçucu yağların kadınlardaki menstural krampları hafifleteceğine dair çalışmalar vardır. Gerek kahvaltıda omletlerde, cacıkta, salata veya yemeklerde kullanabilirsiniz.

Pazı: Magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Kemik ve dişleri güçlendirir. Saçların daha canlı görünmesini sağlar. İdrar söktürücü özelliği vardır.

Marul: % 95’i sudan oluşuyor. Üst kısımlarındaki koyu yeşil yaprakların vitamin ve mineral bakımından daha zengin olduğu bilinmektedir. Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi vardır. Yemek sonrası yaşanılan rahatsızlıklara karşı marula mutlaka yer vermelisiniz. A, C ve K vitaminleri kaynağıdır. Kanser karşı koruyucu besinler arasında yer almaktadır.

*Kan sulandırıcı kullanan bireyler, K vitaminden zengin yeşil yapraklı besinlerin tüketimi açısından dikkatli olmalıdır.

Ödem atmaya yardımcı tarif:

1 çay bardağı su

1 küçük boy salatalık

1 küçük boy yeşil elma

½ limon

5-6 dal Maydanoz

Bütün malzemeleri blenderize edin. Süzüp tüketin J

Hamile ve kronik rahatsızlığı olan bireyler tüketmemelidir.