Yeşilırmak'ta tekne, Girne'de araç yangını

Yeşilırmak Balıkçı Barınağı’nda bulunan bir gezi teknesi tamiri yapıldıktan sonra, deneme amaçlı denize açıldığı sırada muhtemelen teknenin motor kısmında oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Tekne içerisinde bulunan dört şahıs tarafından yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edildi ancak yangının sönmemesi üzerine, konu şahıslar tekneden atlayıp yüzerek karaya çıktı. Yangın sonucu yaralanan olmazken, bahse konu tekne ise sürüklenerek balıkçı barınağının set duvarına yaklaştı ve tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de yangın

Girne’de dün Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Serkan Bilgeç’in kullanımındaki FZ 272 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada muhtemelen sol ön farının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın sol ön farı, elektrik aksamları ve sol tekerleğinin iç plastik koruyucusu yandı. Soruşturma devam ediyor.