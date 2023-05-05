Yeşilırmak’ın güneyinde yangın

Yeşilırmak köyünün güneyinde yangın çıktı. Saat 13.00 sıralarında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangının söndürülmesi için Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve çevre halkı müdahale ediyor.

Saat 14.00 itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınamadı.

“Yangın köyün içine doğru genişliyor!”

Yeşilırmak’ta bugün öğlen saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınamıyor.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin yangına havadan müdahale ettiğini söyledi, “İngiliz üslerinden de bir helikopter talep ettik. Türkiye’den de bir helikopter yolda geliyor” bilgilerini paylaştı.

Öte yandan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise arazi nedeniyle bazı noktalara müdahale edilemediğini söyledi, havadan desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

“1 helikopter müdahale ediyor, 2 helikopter yolda”

Yangınla ilgili BRT’de açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Yangın köyün içine doğru genişlemeyi sürdürüyor” dedi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin yangına havadan müdahale ettiğini söyleyen Oğuz, “İngiliz üslerinden de bir helikopter talep ettik. Türkiye’den de bir helikopter yolda geliyor” bilgilerini paylaştı.

Oğuz, “Hava kararmadan söndürmeyi hedefliyoruz. Rüzgar sürekli yön değişiyor” dedi.

Belediye Başkanı Kaya:

“Arazi nedeniyle itfaiye araçları bazı noktalara müdahale edemiyor”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini; Lefke ve Güzelyurt itfaiye ekipleri ile bölgedeki yurttaşların yangına müdahale ettiğini belirtti.

“Hava şartları çok kötü, çok ciddi bir rüzgar var, bunun olumsuz bir etkisi var” diyen Kaya, “Yangın, sarp bir arazide başladı. Bir diğer olumsuz durum da bu. Bazı noktalara araçlar müdahale edemiyor. Bu yüzden helikopter desteğine ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Yangın hızlı şekilde geniş bir alana yayıldı” diyen Kaya, “Yaklaşık 700 metrekarelik bir alanda güneye doğru devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Lefke Belediyesi’nden yardım çağrısı!

Lefke Belediyesi, Yeşilırmak’taki yangına müdahale için iş araçları ve insan gücüne ihtiyaç olduğunu duyurdu, yardım çağrısı yaptı.