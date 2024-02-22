Yeşilırmak’a “sahte diploma” soruşturması!

YENİDÜZEN- HABER MERKEZİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki “sahte diploma soruşturmasına” dahil edildi…

İddiaya göre Yeşilırmak, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 2 yıllık Muhasebe Bölümü’nü tamamladıktan sonra Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KİSBU) İşletme Bölümü’ne kaydoldu ve “sahte diploma” temin etti.

KİSBU’ya hangi tarihlerde kaydolup, mezun olduğu bilinmeyen Yeşilırmak, YENİDÜZEN’in konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Öte yandan, olayı gündeme getiren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın iddialarla ilgili resmi şikayette bulunmasının ardından polisin başlattığı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre polis, Yeşilırmak’ın “sahte” olduğu iddia edilen diplomayla “yüksek lisans” için kaydolduğu Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimini sorguladı, KİSBU diplomasını emare olarak aldı.

Yeşilırmak’ın KİSBU’dan aldığı diplomayla ilgili iç soruşturma başlatıp başlatmadıklarına ilişkin soru üzerine konuşan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, polis soruşturmasının devam ettiğini, bu nedenle belgelere erişimlerinin olmadığını söyledi.

Avcı, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile dün bir araya gelerek Eğitim Bakanlığı’nda “diploma yolsuzluğu” ile ilgili toplantı gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

Öte yandan “sahte diploma” ile ilgili tek yetkili merci, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’in “Emrah Yeşilırmak’ın diploması ile ilgili iç soruşturma başlatıldı mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Gözler, polisin yürüteceği soruşturmaya çevrilmiş durumda…

İddialar… Yeşilırmak, soruları yanıtsız bıraktı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın gündeme getirdiği iddiaya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak da “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden sahte diploma” temin etti.

Özersay, söz konusu iddiayı Salı günü polise giderek resmi şikayete döktüklerini belirtti.

Yeşilırmak ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ne ait resmi web sitesindeki özgeçmişinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 2 yıllık Muhasebe Bölümü’nü tamamladıktan sonra Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KİSBU) İşletme Bölümü’ne kaydoldu. KİSBU’dan diplomasını aldıktan sonra ise Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yüksek lisansa yazıldı, buradaki eğitimini sürdürüyor…

İddiaya göre Yeşilırmak’ın KİSBU’dan edindiği diploma sahte.

KİSBU’ya hangi tarihlerde kaydolup, mezun olduğu bilinmeyen Yeşilırmak, YENİDÜZEN’in konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Polis, diploma ile ilgili soruşturma başlattı

Öte yandan iddialarla ilgili resmi şikayetin ardından polisin başlattığı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre polis, Yeşilırmak’ın “sahte” olduğu iddia edilen diplomayla “yüksek lisans” için kaydolduğu Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimini sorguladı, KİSBU diplomasını emare olarak aldı.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı:

“Polis soruşturması nedeniyle belgelere erişemiyoruz”

Yeşilırmak’ın KİSBU’dan aldığı diplomayla ilgili iç soruşturma başlatıp başlatmadıklarına ilişkin soru üzerine konuşan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, polis soruşturmasının devam ettiğini, bu nedenle belgelere erişimlerinin olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’ konuşan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı; Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile dün bir araya gelerek Eğitim Bakanlığı’nda “diploma yolsuzluğu” ile ilgili toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polisin toplantıda diploma iddiaları ile ilgili bilgi verdiğini belirten Avcı, YÖDAK’ın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden talep ettiği belgelere polis soruşturması bittikten sonra ulaşabileceğinin söylendiğini belirtti.

Avcı, “Emrah Yeşilırmak’ın diploması hakkında araştırma yapıp yapmadıklarına” ilişkin soru üzerine, polisin araştırma ve soruşturması tamamlanmadan söz konusu belgelere erişimlerinin olmayacağını söyledi.

Öte yandan “sahte diploma” ile ilgili tek yetkili merci, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’in “Emrah Yeşilırmak’ın diploması ile ilgili iç soruşturma başlatıldı mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Gözler, polisin yürüteceği soruşturmaya çevrilmiş durumda…