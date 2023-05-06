Yeşilırmak yangınının çıkış sebebi araştırılıyor

Yeşilırmak yangınının çıkış sebebi belli oldu...

“Et fiyatları bir yılda % 310 arttı, kişi başına et tüketimi günlük bir köfteye denk!”

Yeşilırmak’ta soğutma çalışmaları devam ediyor

“Kıbrıs kültürünün kaybolmaması için böyle bir karar aldım”