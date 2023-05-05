Yeşilırmak yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yeşilırmak köyünün güneyinde yangın çıktı. Saat 13.00 sıralarında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangının söndürülmesi için Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve çevre halkı müdahale ediyor.

Saat 20:00 itibariyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yeşilırmak’ta bugün çıkan yangın akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. BRT’nin haberine göre, yapılan koordineli müdahale sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına gece boyunca devam edilecek.

Bölgeden tanıklar yangının çok geniş bir alanı kül ettiği bilgisini paylaşıyor



Tarım Bakanı Dursun Oğuz:

“1 helikopter müdahale ediyor, 2 helikopter yolda”

Yangınla ilgili BRT’de açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Yangın köyün içine doğru genişlemeyi sürdürüyor” dedi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin yangına havadan müdahale ettiğini söyleyen Oğuz, “İngiliz üslerinden de bir helikopter talep ettik. Türkiye’den de bir helikopter yolda geliyor” bilgilerini paylaştı.

Oğuz, “Hava kararmadan söndürmeyi hedefliyoruz. Rüzgar sürekli yön değişiyor” dedi.

Belediye Başkanı Kaya:

“Arazi nedeniyle itfaiye araçları bazı noktalara müdahale edemiyor”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini; Lefke ve Güzelyurt itfaiye ekipleri ile bölgedeki yurttaşların yangına müdahale ettiğini belirtti.

“Hava şartları çok kötü, çok ciddi bir rüzgar var, bunun olumsuz bir etkisi var” diyen Kaya, “Yangın, sarp bir arazide başladı. Bir diğer olumsuz durum da bu. Bazı noktalara araçlar müdahale edemiyor. Bu yüzden helikopter desteğine ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Yangın hızlı şekilde geniş bir alana yayıldı” diyen Kaya, “Yaklaşık 700 metrekarelik bir alanda güneye doğru devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Lefke Belediyesi’nden yardım çağrısı!

Lefke Belediyesi, Yeşilırmak’taki yangına müdahale için iş araçları ve insan gücüne ihtiyaç olduğunu duyurdu, yardım çağrısı yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca:

"Kuvvetli ve yön değiştiren rüzgar alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor"

Yeşilırmak köyünün güney kısmında bugün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesinde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada rüzgarın çok kuvvetli olduğunu ve sürekli yön değiştirerek söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Karaca, karadan tüm imkanlarla ve havadan GKK helikopteriyle alevlere müdahale edildiğini ancak henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti.

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde ‘ağır iş makinesi’ çağrısı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de üyelerine çağrı yaptı Yeşilırmak'ta devam eden yangına müdahalede kullanılmak üzere ağır iş makinesi sahibi olup yardımda bulunmak isteyenler "177" Orman Yangın İhbar Hattı'nı arayabileceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran:

"Cumartesi sabahı yağmur bekleniyor"

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran ise, yangın ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bölgede rüzgarlı havanın hakim olduğunu söyledi, bugün ve yarın da rüzgarın devam edeceğini belirtti.

Gün içinde yağmur beklentisi olmadığının altını çizen Buran, Cumartesi sabahı yağış yaşanabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar:

"Güneyden destek talep edildi"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Yeşilırmak’ta çıkan yangınla ilgili Kıbrıs’ın güneyinden yangın söndürme uçağı desteği talep edildiğini açıkladı.

Tatar, söz konusu uçağın yangın bölgesine intikal etmek için hazırlandığını söyledi.