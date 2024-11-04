Yeşilırmak: “Bizi bağlamaz"

Serap ŞAHİN / Lema GÖZAY

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak bugün meclis genel kurulu’nun açılacağını belirtirken, “Meclisi hayırlısı ile açacağız. Başkanlık divan seçimi ile devam edeceğiz. Bütçe görüşmelerine başlanacak yoğun gündemimiz var. Bütçe görüşülmesi için komitelerin yetkilendirilmesi için genel kurulu açacağız” dedi.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Kurul’a katılım göstermeyeceğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Yeşilırmak, “Kendilerinin görüşleri bizi bağlamaz katılmaları demokrasinin en temel gereği. Muhalefetsiz hükümet içeride ne kadar devam edebilir. Onların deyimi ile Öztürkler yok hükmünde ancak biz de diyoruz ki hukuka göre de seçilmiştir. Onlara göre hukuka aykırı tabii ki demokrasi gereği muhalefetin içeride olması önemli hem denetim görevi hemde halkın iradesi ile buraya gelen muhalefin katılımı bizim için önemli tabii ki” ifadelerini kullandı.