Yeşil Zeytinin Siyah Zeytinden Farkı Nedir?

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Zeytin, insanlığın bilinen tarihi boyunca kutsal kitaplarda da geçen en temel besin maddelerinden biri olmuştur. Hem sağlık hem lezzet açısından sofraların vazgeçilmezi olan zeytinin başta zeytinyağı olmak üzere pek çok çeşidi de mevcuttur. Bu çeşitlerden hem görünüş hem de lezzet itibari ile en dikkat çekenlerinden biri de yeşil zeytindir.

Normal zeytinin olgunlaşmadan toplanmış hali olan yeşil zeytin kızarmadan ve kıvırcık hale gelmeden hasat edilir ve siyah zeytine oranla daha meyvemsi ve yumuşak bir tat sunmaktadır. Siyah zeytine oranla daha erken hasat edildiği için rengi zamanla koyulaşmaz ve hep yeşil kalır. Bu nedenlerden dolayı da en çok tercih edilen zeytin türlerinin başında yer alır. Yeşil zeytin Akdeniz ikliminin hakim olduğu ılıman iklim kuşağı bölgelerinde yetiştirilmek ile birlikte yılda iki kez siyah zeytin hasadından önce hasat edilir ve fabrikalarda gerekli işlemlerden geçtikten sonra satıcı ve tüketici ile buluşur.

Yeşil Zeytinin Faydaları

Yeşil zeytin özellikle içerdiği yüksek mineral ve vitaminler nedeniyle sağlığımız için vazgeçilmez bir gıda maddesidir. İçinde bulunan E vitamini sayesinde cilt ve göz sağlığına iyi gelir ve antioksidan özelliği göstererek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Yeşil zeytin düzenli olarak günde 3 – 4 tane tüketildiğinde mide duvarını güçlendirir ve böylece mide rahatsızlıklarını giderici ve tedavi edici etkide bulunur. Buna ek olarak yine düzenli tüketildiğinde kan hücrelerini ve vücudun şeker oranını da düzenler. Yeşil zeytin ayrıca yüksek oranda tokluk hissi veren bir gıda olduğu için sağlıklı kilo verme diyetlerinde yer alır ve açlık hissinin bastırılması için kullanılabilir.

Yeşil Zeytin Fiyatları

Yeşil zeytin üretim sürecinde salamura adı verilen bir yöntem kullanılır. Bu yöntem ile zeytin tuzlu suda fermente edilir ve acılığı azalır. Tadının tatlılaşması ile birlikte Türk mutfağında salatalar başta olmak üzere kahvaltıda, mezelerde ve çeşitli yemeklerin içinde kullanılır. Dolayısı ile Türk mutfağı açısından vazgeçilmez gıda maddelerinden biridir.

Yeşil zeytin üretim sürecinde salamura adı verilen bir yöntem kullanılır. Bu yöntem ile zeytin tuzlu suda fermente edilir ve acılığı azalır. Tadının tatlılaşması ile birlikte Türk mutfağında salatalar başta olmak üzere kahvaltıda, mezelerde ve çeşitli yemeklerin içinde kullanılır. Dolayısı ile Türk mutfağı açısından vazgeçilmez gıda maddelerinden biridir.

Eşsiz lezzeti ve sağlık açısından pek çok faydası ile birlikte düşünüldüğünde yeşil zeytin fiyatı da merak edilen bir konudur. Fiyatlar satıcı markalara göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 5 kilogram yeşil zeytinin fiyatı 300 ile 450 Türk Lirası arasındadır. Yeşil zeytin tüketirken en dikkat edilmesi gereken husus zeytinin tuzlu olması sebebiyle tansiyon değişikliklerine yol açabilmesidir. Bu sebeple özellikle tansiyon hastalarının tüketirken oldukça dikkat etmeleri gerekmektedir.

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