Yeşil reçeteye tabi ilaç soruşturması…

Acil Servis’te “aşırı alkolden” tedavi gören zanlının cebinden, yeşil reçeteye tabi ilaçlar çıktı. Yapılan ileri soruşturmada, ilaçları sattığı iddia edilen şahıs yakalandı. Polis, ilaçların hangi eczaneden alındığını araştırıyor.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, K.S.K.O. isimli zanlının İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 27 Nisan tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Acil Sevisi’nde bir önceki gün aşırı derecede alkol tükettiği gerekçesi ile yatılı olarak tedavi görmekte olan 20 yaşındaki S.K. isimli zanlının şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun cebinde yeşil reçeteye tabi olduğu düşünülen 16 adet hapın bulunduğunu ve söz konusu hapların emare olarak alındığını anlattı.

Polis, S.K. isimli zanlı üzerinden yapılan soruşturmada söz konusu hapları Lefkoşa’da sakin K.S.K.O. isimli şahıstan aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, bilgi üzerine K.S.K.O. isimli zanlının evinde mahkeme emri ile bir arama gerçekleştirildiğini ve yapılan arama neticesinde yeşil reçeteye tabi olan 56 adet Xanax, 11 adet Diazem, 28 adet Contramal, 26 adet Rivoclon tablet hap ile 24 adet Galara kapsül hap ve 1 adet Rivoclon damlanın tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, olayla ilgili S.K. ve K.S.K.O. isimli zanlıların mahkeme emri ile tutuklandığını, S.K.’nin gönüllü ifade vererek üzerinde tespit edilen hapları zanlı K.S.K.O.’dan aldığını belirttiğini anlattı.

Polis, ilaçların hangi eczaneden aldığı ve konu eczaneye reçete verip vermediğinin tespitinin yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, tüm bu olgular ışığında tahkikatın devam etmekte olduğundan salimen yürütülebilmesi için zanlı K.S.K.O.’nun 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.