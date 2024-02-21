“Yeşil Okullar Projesi için okullar yarışıyor”

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iş birliğiyle devam eden “Yeşil Okullar Projesi” için okullar yarışmaya başladı.

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in destek verdiği Yeşil Okullar Projesi hayata geçti.

Proje bu yıl, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in efidankibris.com dijital fidan bağış platformu üzerinden gerçekleşiyor. Toplam 47 okulun katıldığı proje “Doğayla daha güçlü bağlar” sloganıyla düzenlendi. “Yeşil Okullar Projesi” için yapılan açıklamada okulların birbiriyle yarışacağı, okullar adına yapılacak her bağışın onları ‘Yeşil Okul’ olmak için üst sıralara taşıyacağı aktarıldı. efidankibris.com platformu üzerinden gerçekleşen projede en fazla fidan bağışı yapılan okulun ödüle layık görüleceği ifade edildi. Açıklamada, bu proje özelinde bağış yapılan fidanların Orman Dairesi’nin belirlediği bölgeye, proje sorumluları ve okullarla birlikte uygun tarihte dikileceği belirtildi.

2022 yılında başlayan Yeşil Okullar Projesi ile ülkemizdeki doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşümün önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla öğrencilerde çevre bilinci konusunda duyarlılık oluşturularak bu duyarlılığı davranışa dönüştürmek ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının amaçlıyor.