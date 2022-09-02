Yeşil Hat Tüzüğü’yle güneye ilk endüstriyel soğutucular sattık

Kıbrıs ülkesinde adanın her iki yanındaki ticaret gelişiyor, ilerliyor. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında güneye endüstriyel mutfak ekipmanları satıldı.



Karsal Endüstriyel Mutfak şirketinin otel ve restoranlar için Avrupa Birliği (AB) standartlarında geliştirerek ürettiği buzdolabı, pişirme cihaz davlumbaz ve hazırlık ekipmanları Yeşil Hat üzerinden adanın güneyine ulaştı, Limasol’daki bir işletmenin projesinde yerini aldı.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan gerekli izinler alındıktan sonra ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ kapsamında yapılan ticaret ekonomiye yeni bir değer kazandırdı.

Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı sonrasında Kıbrıslı Rumlar adanın kuzeyine gelerek akaryakıt, market, kıyafet için yoğun alışveriş yaparken, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında güneye mal satan üreticiler de çoğalıyor.

Geçtiğimiz ay güneye ilk kez zeytinyağı satışı yapılarak, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında işlenmiş ürünlere yönelik de önemli bir adım atılmıştı.

Bu kez yeni bir ilk yaşandı, güneye, endüstriyel ürünler gönderildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde Avrupa standartlarında ve CE belgeli endüstriyel soğutucu, pişirici gibi ekipmanlar üreten Karsal Endüstriyel Mutfak, son dönemde yaptığı yeni makine ve teknolojik yatırımların sonucunu aldı.

Karsal, ürettiği gazlı ve elektrikli ocak, fritöz, ızgara pişirme cihazları ve buzdolapları ile Kıbrıs pazarını genişletirken, adanın güneyine de yöneldi.

Karsal Endüstriyel Mutfak, güney Kıbrıs’ta Meksika ve Lübnan mutfakları üzerine restoran yatırımları olan bir firmanın Limasol'daki yeni projesinde yerini aldı.