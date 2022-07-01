Yeşil Barış Hareketi, Lapta’daki marina – otel ihalesiyle ilgili Yüksek İdari Mahkemesi tarafından verilen geçici ara emri kararının, dava sonuna kadar kesinleştiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, bugün görüşülen duruşmada söz konusu kararın verildiği ifade edildi.

Lapta Belediyesi’nin 18 Mart 2022 tarihinde Lapta’da Marina-Otel yapılmasıyla ilgili bir ihaleye çıktığı bilinmektedir.

Tüm ülkenin geleceğini şekillendireceği ve belediyenin maddi sorunlarına çözüm olacağı iddiasıyla yapılan bu girişim alelacele ve yangından mal kaçırırcasına gerçekleştirilmiştir.

YBH’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde çevreye duyarlı, hukuka aykırı olmayan ve kamu menfaatini öncelikli olarak değerlendiren yatırımlara karşı olmamız söz konusu olmamakla birlikte, Yeşil Barış Hareketi olarak bu Marina-Otel ihalesinin ihale yasasına aykırı olarak onaylı Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmaması, İdare’nin ne yapmak istediği henüz belli olmayan projesiz bir şekilde ihaleye çıkması, Projesi ve ÇED raporu olmayan bu ihale için katılım ilkesine aykırı ve göstermelik bir danışma toplantısı yapılmış olması gibi, Hukuka aykırılıklar içerdiği iddialarıyla 8 Nisan 2022’de Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurmuştuk.

Verilen geçici ara emri sonrasında devam eden mahkeme süreci ve duruşmaların sonucunda, bugün, ara emri dava sonuna kadar kesinleşmiştir.

Bu süreçte davalı belediyenin, dava konusu arazide bir tek ağacın bile olmadığı ve sadece kayalıklardan ibaret olduğundan dolayı çevreye bir zarar gelmeyeceği iddialarıyla karşılaşmış olmak bizleri derinden üzmüştür. Oysa hukuk, bizler gibi, çevreyi “tüm canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel alan” olarak tanımlamaktadır.

Bu bilinçle çevreyi bu şekilde değerlendirip, korumaya ve takibini yapmaya devam edeceğimizin altını çizmekte yarar vardır.

Yeşil Barış Hareketi’nin tüm halk adına yürüttüğü bu süreci, gönüllü olarak üstlenen Avukat Buse Günsoy’a derneğimiz ve tüm halkımız adına teşekkürü de borç biliriz.”