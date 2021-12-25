Yerli ve Yabancı Menşeili Anket Doldurarak Para Kazanma Siteleri

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Geleneksel anket sitelerine paralel olarak www.onlinedarphane.org/odeme-yapan-turkce-anket-firmalari-ve-web-site-adresleri/" target="_blank" rel="noopener">çevrimiçi anket siteleri aracılığıyla anketleri yanıtlayarak, para ya da ödül kazanabilirsiniz. Günümüzde halen geleneksel anket doldurma yöntemlerini Avm vb. yerlerde görsek de, bu çalışmalar küçük bir bölgeyle sınırlı tutuluyor. İnternet aracılığı ile faaliyet gösteren anket siteleri ise belli bir bölgeyle sınırlı kalmayıp ülkeye hatta dünyaya ulaşıyor.

Bu yüzden çevrimiçi anket sitelerinin kullanıcıları çok fazla ve dünyada tanındıkça milyonları aşıyor. Amerika’da merkezi olan bir anket sitesine Türkiye’den ya da Çin’den üye olup, kazanç sağlabiliyor. Çevrimiçi anket siteleri ilk çıktığı zamanlarda insanlar tarafından güvenilir olmaları sorgulansa da, zaman ilerledikçe üye sayıları milyonları aşmaya devam ediyor.

Kimi anket sitesinin dünya çapında 2 milyon kullanıcısı varken kiminin de 10 milyondan fazla kullanıcısı mevcut. Ayrıca bu siteler bugüne kadar kullanıcılarına milyon dolarları aşan ödemeler yapmış durumda. Bu ödemeler genelde PayPal kullanılan ülkelerde nakit olarak, diğer ülkelerde de genelde Amazon vb. hediye çekleri gibi şekillerde ödemeler yapılmaktadır.

Anket Siteleri Çalışma Yöntemleri

Anket siteleri üyelik sistemi ile çalışır. İnternet aracılığıyla faaliyet gösteren anket sitelerine e-posta adresiniz ve oluşturduğunuz bir şifre ile kayıt olursunuz. Daha sonra profil bilgilerinizi doldurmanız gerekli. Bazı siteler telefon numaranızı doğrulama kodu göndermek için isteyebilir. Girişi de telefon numaranızla yapabilirsiniz ancak davetler e-mailinize gönderilir. Anket sitelerinin çoğu, e-mail adresinize doğrulma linki yollar.

Siteye kayıt olduktan sonra e-postanızı düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Anketlerin belli süreleri vardır ve bu süreleri kaçırmamanız önemlidir. Bazı anket siteleri belirli süreli anket yollar ve bunlar genelde yüksek ücretlidir. Bunları kaçırmamak için e-mailinizi düzenli kontrol etmeniz gerekir.

Anket doldurarak para kazanma siteleri kayıt aşamasında sizden üyelik ücreti adı altında bir lira bile ücret talep etmez, eden siteler varsa bunlar yasal değildir. Demografik bilgilerinizi değerlendirilerek anketler oluşturulacağı için şeffaf olmalısınız. Anket sitesine kayıt olmadan evvel, yararlanacağınız ödülleri bilmeniz gerekir. Nakit para kazanma düşünceniz varsa Cevapla Kazan ve Vindale Research gibi siteler uygundur. Hediye çeki için de Fikir Pazarı size seçenekler sunar. Yurtdışı kaynaklı anket siteleri ödemelerini PayPal adı verilen bir ödeme sistemi üzerinden yapar. Ancak Türkiye’de BDDK (Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurumu), PayPal ile lisans sözleşmesini iptal ettiği için Türkiye PayPal sistemi kaldırılmıştır. Nakit para kazanmaz istiyorsanız bu nedenle ülkemizde faaliyet gösteren anket sitelerini değerlendirmelisiniz.

Anket Doldurarak Para Kazanma Siteleri Güvenli Mi?

Dünya üzerinde faaliyet gösteren pek çok anket sitesi var ve her birinin milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Bu siteler bugüne kadar kullanıcılarına milyonlarca dolar ödeme yaptı ve yapmaya devam ediyor. Örneğin ülkemizde de bilinen Toluna’nın 9 milyondan fazla kullanıcısı var. Anket sitelerinin çoğu güvenli ama emin olamıyorsanız, kullanıcı oranı yüksek anket sitelerini incelemelisiniz. Yabancı olsalar da Google Çeviri ile dili Türkçeye çevirip siteleri inceleyebilirsiniz.

Siteye kayıt olmadan evvel, hakkımızda kısmını, güvenlik ve gizlilik şartlarını okuyun. Bu çok önemli ancak pek çok kullanıcının gözden kaçırdığı bir durumdur. Çünkü siteye kayıt olurken “hizmet şartlarını okudum, anladım” butonunu da aktifleştirmeniz istenir. Anketlerin amacı, ürünün ya da hizmetin bilinirliği ve tüketicinin kullanım alışkanlıklarını, markalar hakkında kullanıcının ne kadar bilgi ve fikir sahibi olduğunu ölçmek içindir. TC Kimlik numaranızı hiçbir şartta siteye vermemeniz gerekir. Bazı siteler telefon numaranızı ister çünkü sisteme giriş ya da doğrulama kodu, telefon numarasına gönderilmektedir. Son olarak; anket siteleri kazanmak ve kazandırmak sistemiyle çalışır. Yani onlar şirketlerden aldıkları ücretlerle kazanç sağlarken, kullanıcılarına da nakit ya da hediye çeki/promosyon olarak kazandırır.

En Çok Tercih Edilen Anket Siteleri Hangileridir?

Myiyo

Almanya, Türkiye ve Rusya dahil olmak üzere 15 ülkede faaliyet gösteren Myiyo, 10 yıldır anket faaliyetleri gösteriyor. Genel merkezi Almanya’da olan sitenin milyonlarca kullanıcısı var. Ödül miktarı, anket süresi ve içeriğine bağlı. Süre uzadıkça ödül miktarı da artıyor. Siteye katılım ücretsiz ve kişisel veriler korunuyor. Ad soyad, cinsiyet, e-posta ve oluşturacağınız şifreyle kayıt olabilirsiniz. Mobil uygulama ile siteye giriş yapabilir ve anketleri yanıtlayabildiğiniz gibi e-postanıza gelen anketleri de yanıtlayabilirsiniz. Tamamlanan her anketten de puan kazanırsınız. Myiyo’da 1000 puan 1 Euro değerinde. 20 bin puandan sonra ödeme talep edebilirsiniz. Güney Afrika ve Rusya harici ödemeler PayPal ile yapılıyor.

Google Opinion Rewards

İlk başlarda Google tarafından ios ve Android telefonlar için mobil uygulama olarak piyasaya sürülen Google Opinion Rewards (Google Fikir Ödülleri), kullanıcıların anketleri yayınlamasıyla ödül kazanılır. 18 yaşından büyükler anketlere katılabilir. Her anket için 0,10 ile 1 dolar arasında ödül kazanılır. Apple kullanıcıları kazandıklarını PayPal’a aktarabilirken, Android kullanıcıları bunları Google Play’da değerlendirebilir. Android kullanıcıları bunu nakite çevirmek isterse de Google Play kredilerini PayPal’a takas edebilen üçüncü taraf uygulamalarıyla gerçekleştirebilir. Ödüllerin geçerlilik süresi 1 yıldır. Yani kazanılan ödüller 1 yıl içinde kullanılmalıdır.

Life Points (Yaşam Puanları)

5 milyondan fazla kullanıcısı olan Life Points, 70’den fazla ülkede 26 farklı dilde anketler sunan bir anket sitesidir. Ödüllü anketleri yayınlayabilir, basit görevlerle hediye kartlarından yararlanabilirsiniz. Sistemin artılarına baktığımızda rahat bir kullanım özelliği vardır. Çok sayıda anket ve görev bulunmaktadır. Esnek ödeme seçenekleri, anket süresinin uzunluğu ve bir anketten elde edilen kazanç da bellidir. Sadece ödülleri almak biraz zaman alabilir. Çalışma sistemi basittir. Günlük yaşam ve markalarla ilgili anketler e-postanıza gönderilir. Bu anketleri yanıtlayarak ürün testleri ve mini anketler ile kazancınızı artırabilirsiniz. Anket süreleri 10–15 dakika aralığındadır. Bazı anketler aciliyet taşır ve bunların ücretleri diğerlerine oranla daha yüksektir. Ayrıca sistemdeki coğrafi konum hizmetini açtığınızda açılışta 50 puan, daha sonraki her ay için 20 puan kazanırsınız. Yeni anket olduğunda sürekli sizi bilgilendirir ve buradan kazandığınız ödülü Boyner ve İkea’da kullanabilirsiniz.

YouGov

Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı anket sitesidir. YouGov uygulamasında ya da e-posta ile tarafınıza gönderilen anketleri yanıtlayarak puan kazanırsınız. Anket süresi ne kadar uzarsa, alacağınız puan o kadar yüksek olur. YouGov Türkiye sitesinden kayıt olabilir ve anketlerden kazanç elde edebilirsiniz.

Ipsos

Ipsos, merkezi Paris’te bulunan küresel bir danışmanlık ve araştırma şirketidir. Güvenilir bir şirkettir, 1999 yılından beri Paris borsasında halka açılmıştır. Eski ve köklü bir şirket olan Ipsos’dan para kazanmak için anketlere doğru yanıt vermeniz gerekir. Kazandığınız ödülleri CarrefourSa ve Boyner’de kullanabildiğiniz gibi Ipsos’un kendi kataloğundan puanınıza denk gelen ürünlerden istediğiniz seçebilirsiniz.

Param Olsun

Basit görevleri yerine getirerek günde 15–20 ayda 500–600 TL gibi bir kazanç elde edebilirsiniz. Yabancı kaynaklı siteler özellikle nakit ödemelerde sorunlar yaşatacağından Param Olsun, bu konuda sorun yaşamayacağınız bir site. Sitede kişiye özel görevler gönderilir. Günde birkaç saat ayırmanız yeterli. Minimum tutara ulaştığınızda Papara hesabınıza, talep ettiğiniz miktar saniyeler içinde yatırılır.

Çok daha fazlası için aşağıdaki OnlineDarphane.Org'da yer alan tüm sistemin detaylarının anlatıldığı özel içeriğe buradan ulaşabilirsiniz: https://www.onlinedarphane.org/odeme-yapan-turkce-anket-firmalari-ve-web-site-adresleri/