Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Görkem Çelik, tüm siyasi partilere, “ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşme, bilimsel ve uygulanabilir politikalar geliştirme ve toplumsal faydayı siyasi hesapların önüne koyma” çağrısında bulundu.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir seçim sürecine girilirken, ülkenin geleceğini şekillendirecek politikaların ve yönetim anlayışının yeniden sorgulanması gerektiğini belirterek, “Seçimler yalnızca kimin yöneteceğini değil, nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi ve gelecek nesillere nasıl bir miras bırakacağımızı tartışmak için de önemli bir fırsattır.” dedi.

KTMMOB’nin, 15 meslek odası ve binlerce üyesiyle herhangi bir siyasi yapının değil; bilimin, aklın ve kamusal yararın yanında olduğunu kaydeden Çelik, ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda sorunları ortaya koyma, çözüm üretme ve karar vericilere yol göstermenin sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Bugün ülkenin çevre, şehir planlama, enerji, ulaşım, deprem ve afet yönetimi, dijital dönüşüm, siber güvenlik, gıda güvenliği ve doğal kaynakların korunması gibi temel alanlarda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Çelik, “Plansız yapılaşma, yetersiz altyapı, kontrolsüz nüfus artışı, kayıt dışı ekonomi ve kamu yönetimindeki kurumsal zafiyetler sürdürülebilir bir geleceğin önündeki önemli engellerdir.” dedi.

“Uzun vadeli politikalar geliştirilmeli”

Enerjiden ulaşıma, kentleşmeden afet yönetimine kadar bütünlüklü, bilimsel verilere dayanan ve uzun vadeli politikalar geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, “Teknolojik gelişmelere uyum sağlanmalı; yapay zekâ, dijitalleşme, bilimsel araştırma ve yenilikçi uygulamalar kamu yönetimine entegre edilmelidir. Gençlerimizin kendi ülkelerinde gelecek görebilmeleri sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Sahiller, ormanlar, tarım arazileri ve tüm doğal kaynakların toplumun ortak mirası olduğunu belirten Çelik, bu değerlerin korunmasında ve kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık, toplumsal fayda ve gelecek nesillerin haklarının esas alınması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin ekonomik ve hukuki geleceğini etkileyen mülkiyet meselesinin de bireylerin kendi mücadelelerine bırakılamayacağını söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve ilgili kurumların koordinasyonuyla uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde kapsamlı bir ülkesel politika geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, Doğu Akdeniz’deki enerji, su, haberleşme ve altyapı konularında bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi; Kıbrıs’ta iki toplum arasında güveni, diyaloğu ve ortak çözüm arayışlarını destekleyen bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

“Vaatler somut eylem planlarına ve ölçülebilir hedeflere dönüşmelidir”

“Gelecek, gerçekleri gizleyerek değil, sorunlara çözüm üreterek kurulur.” diyen Görkem Çelik, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin sorunlarını görmezden gelerek, günü kurtaran kararlarla veya seçim dönemlerinde tekrarlanan vaatlerle geleceğimizi inşa edemeyiz. İhtiyacımız olan yalnızca yeni projeler değil, mevcut sorunlarla yüzleşen ve kalıcı çözümler üreten bir yönetim anlayışıdır.”

Bu nedenle siyasi partilerden beklentilerinin, seçim programlarında yalnızca ne yapacaklarını değil, nasıl, hangi kaynaklarla, hangi takvim içerisinde ve hangi bilimsel, teknik, ekonomik ve hukuki temellerle gerçekleştireceklerini de açıklamaları olduğunu kaydeden Çelik, “Vaatler somut eylem planlarına ve ölçülebilir hedeflere dönüşmelidir.” dedi.

Karar alma süreçlerine meslek örgütleri, üniversiteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin etkin biçimde dahil edilmesi gerektiğini belirten Çelik, “Ülkemizin sahip olduğu bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve teknik kapasite ortak bir gelecek vizyonu etrafında buluşturulmalıdır.” dedi.

Çelik, KTMMOB’nin siyasi bağımsızlığını koruyarak, kim iktidarda olursa olsun kamu yararı doğrultusunda eleştirmeye, sorgulamaya, çözüm üretmeye ve süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Tüm siyasi partileri, ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşmeye, bilimsel ve uygulanabilir politikalar geliştirmeye ve toplumsal faydayı siyasi hesapların önüne koymaya davet eden Çelik, şunları belirtti:

“Bu ülkenin kaynakları da insanı da potansiyeli de vardır. Eksik olan, bunları ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirecek kararlı bir yönetim anlayışıdır. Mesele yalnızca bir seçimi kazanmak değil, bir ülkenin geleceğini yeniden inşa edebilmektir. Bu ülke hepimizin. Geleceği de hepimizin ortak sorumluluğudur.”