“Yerli havayolu şirketi gerekli izinleri aldı, Nisan’da tarifeli uçuşlara başlayacak”

Ülkede yerli bir havayolu şirketi kurulduğunu, Nisan itibari ile tarifeli uçuşlara başlayacağını ifade eden Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bunun yanında devletin bazı vergi düzenlemesi ve oluşan rekabet ortamında bilet fiyatlarının ucuzlayacağını kaydetti.

Normal vatandaşın, bahsi geçen çalışmayla daha uygun bilet fiyatlarına erişebileceğini duyuran Arıklı, ilk etapta öğrenci ve asker aileleri için de yeni bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Ercan Havaalanının iç hat kapsamına alınması ve bunun için Ercan çıkışlı biletlerde devletin aldığı bin 400 TL’lik vergilerin kaldırılması veya azaltılması yönünde çalışma başlattıklarını açıklayan Arıklı, özellikle ülkeye gelen öğrenci ve asker ailelerine uygulanması için harekete geçtiklerini belirtti.

Arıklı, öğrenci ve asker aileleri için uygulanacak bu bilet fiyatlarına %15 ila %30 arası indirim yapılması yapılabileceğini paylaştı.

Türkiye’deki yetkililerle bu doğrultuda temasların sürdüğünü kaydeden Arıklı, hem THY’nin Türkiye çalışmaları hem de KKTC bacağındaki çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Hükümetin bazı vergi dilimlerinden feragat etmesi veya en alt seviyeye çekmesi için çalışma başlattıkları bilgisini YENİDÜZEN ile paylaşan Arıklı, bu bağlamda Maliye Bakanı ve Başbakanlıkla istişareleri olacağını anlattı.

Arıklı, Bilet fiyatlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Hükümet olarak bir müddetten beri bilet fiyatlarını nasıl ucuzlatabileceğimiz üzerinde kafa yoruyoruz.

Sayın Başbakanın talimatı ile geçen hafta Turizm Bakanımız Fikri Ataoğlu ile birlikte İstanbul’da bazı temaslar yaptık.

Öncelikle THY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bolat ve teknik heyeti ile bir toplantı yaptık.

Bu toplantıda bizim İstanbul- Ercan uçuşlarının Atina-Larnaka fiyatlarından daha pahalı olmaması için ne gibi önlemler alınabileceğini de konuştuk.

Ercan Havaalanının iç hat kapsamına alınması ve bunun için de Ercan çıkışlı biletlerde KKTC’nin dolaylı ve direk aldığı 1400 TL verginin (Yakıt vergisi, Yurt dışı çıkış vergisi vs) kaldırılması veya azaltılması yönünde bizim de atabileceğimiz adımları tartıştık.

En önemlisi KKTC Üniversitelerinin HİB’e üye olmaları kaydı ile KKTC’ye gelen öğrencilerin bilet fiyatlarına %15 ila %30 arası indirim yapılması, aynı uygulamanın asker ailelerine de uygulanması için çalışma başlatılması yönünde Yönetim Kurulu Başkanı ekibine direk talimat verdi.

Bu toplantı sonunda THY kendi ev ödevini yaparken biz de burada kendi ev ödevimizi yapmaya başladık.

Öte yandan yerli bir havayolu şirketimiz gerekli tüm izinleri aldı ve Nisan itibari ile tarifeli uçuşlara başlayacak. Oluşan bu rekabet ortamında bilet fiyatlarının ucuzlamasını bekliyoruz…”