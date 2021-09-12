Yerli firmalara ‘e-ticaret’ imkanı

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerli firmaların Türkiye’de faaliyet gösteren PTT-AVM aracılığıyla ürünlerini internet üzerinden satmasının yolunu açacak KKTC-Türkiye Ticari ve Ekonomik İşbirliği Protokolü TC Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Şu anda çalışmaları devam eden ticari anlaşmadan yararlanmak isteyen üreticilere 10 Eylül’e kadar süre tanındı.

Bu süreye kadar firmalar tek tek kayıt altına alınacak, yalnızca Türkiye değil, 3. dünya ülkelerine satışın da kapısı aralanacak, şirketler kargoyla ürünleri yurt dışında gönderebilecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu, “Şimdi planlı üretim vakti” dedi.

Arıklı, ülkenin ticarette önünün açıldığını ifade ederek, artık üretilen her şeyin Türkiye ve Türkiye’nin anlaşma yaptığı 3. dünya ülkelerine satılabileceğini kaydetti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise Kıbrıs’ın kuzeyine üretilen ürünlerin dünyaya pazarlanması için Türkiye’deki PTT’nin alışveriş sitesine dahil olacağını aktardı.

Deniz, bu sisteme dahil olmak isteyen firmalara başvuruda bulunmaları için 10 Eylül’e kadar süre tanındığını ifade ederek, 6 ayda bir değerlendirme toplantısı yapılacağını dile getirdi.

Öte yandan Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, protokolü olumlu karşıladıklarını söyledi, özellikle e-ticaret anlamında önemli adımlar atılacağını belirtti.

Kamacıoğlu, Türkiye’de PTT üzerinde kurulan sistemle Kıbrıs’ın kuzeyinden hem Türkiye hem de Türkiye üzerinden 3. dünya ülkelerine elektronik eşya gönderiminin yapılabileceğini anlattı.

İLGİLİ KESİMLER NE SÖYLEDİ?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı:

“Şimdi üretim vakti”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu, “Şimdi planlı üretim vakti” dedi.

Arıklı, ülkenin ticarette önünün açıldığını ifade ederek, artık üretilen her şeyin Türkiye ve Türkiye’nin anlaşma yaptığı 3. dünya ülkelerine satılabileceğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, şunları söyledi: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile imzaladığımız iki ülke arasındaki ticarete ilişkin milletlerarası antlaşma, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Böylece KKTC’nin ticarette önü açılmıştır.

Bu anlaşma ile artık ürettiğimiz her şeyi Türkiye’ye ve Türkiye’nin anlaşma yaptığı 3. ülkelere rahatlıkla satabileceğiz...

Haydi Kıbrıs’ım, şimdi planlı üretim vakti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“Ürünler, Türkiye’deki PTT alışveriş sitesine dahil olacak”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs’ın kuzeyine üretilen ürünlerin dünyaya pazarlanması için Türkiye’deki PTT’nin alışveriş sitesine dahil olacağını aktardı.

Deniz, bu sisteme dahil olmak isteyen firmalara başvuruda bulunmaları için 10 Eylül’e kadar süre tanındığını ifade ederek, 6 ayda bir değerlendirme toplantısı yapılacağını dile getirdi.

Söz konusu protokolün üretilen ürünlerin Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden diğer ülkelere satılabilmesine olanak sağlanacağını söyleyen Deniz, protokolle birlikte karşılıklı ticaret ilişkilerinin geliştirilerek, tecrübelerin paylaşılması ve kapasitelerin artacağını kaydetti.

Deniz, protokole ilişkin çalışma sürecine hem Ticaret hem de Sanayi Odası’nın da dahil edildiğini belirterek, çalışma gruplarının oluşturulacağını, ekonomik kalkınmanın sağlanması, rekabet edebilirlik artması için adımlar atılacağını belirtti.

“Protokoldeki faaliyetlerin kağıt üstünde kalmaması için devletin, iş insanlarının ve bizlerin sorumlulukları vardır” diyen Deniz, işbirliği içerisinde çalışarak; ekonominin katma değeri sağlayacak, gelir ve istihdamların artırması, dış pazarlara ulaşılmasının önünün açılması gerektiğini belirtti.

Deniz, “Bunun için ticarete konu olabilecek , ilgili pazarlara uygun standartlarda üretimler yapılması, işletmelerin güçlendirilmesi, iş yapabilirlik ortamının ve kalitesinin yükseltilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu:

“E-ticaret anlamında önemli adımlar atılacak”

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, protokolü olumlu karşıladıklarını söyledi, özellikle e-ticaret anlamında önemli adımlar atılacağını belirtti.

Kamacıoğlu, Türkiye’de PTT üzerinde kurulan sistemle Kıbrıs’ın kuzeyinden hem Türkiye hem de Türkiye üzerinden 3. dünya ülkelerine elektronik eşya gönderiminin yapılabileceğini anlattı.

Üretilen herhangi yerli üretimin de Türkiye menşei ile satışının gerçekleşeceğini ifade eden Kamacıoğlu, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü, oluşturulacak heyetlerde görüşmelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

EYLEM PLANI NE İÇERİYOR?

29 maddelik eylem planına yönelik çalışmalarının tamamlanmasıyla Türkiye’deki firmalara sağlanan üretici listelerine KKTC’deki üreticiler de eklenecek.

Böylelikle burada faaliyet gösteren firmalar, PTT üzerinden Türkiye’de de satış yapabilecek, ürünleri kargoyla gönderebilecek.

KKTC’li firmaların PTT-AVM’de mağaza açarak tedarikçi olmalarının sağlanması, hazırlanacak bir e-platform aracılığıyla da firmalara ürünlerini Türkiye ve üçüncü ülke pazarlarına sunulmasına imkan verecek bir işbirliği protokolü imzalanacağı dikkat çekiyor.

Eylem planıyla birlikte e-Ticaret Eylem Planı çalışmalarına teknik destek verileceği de ifade ediliyor.

KKTC İhracat Eylem Planı hazırlanacağı, talep edilmesi halinde eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor.

Türk Eximbank’ın KKTC’li firmalara sağladığı “Sevk Öncesi İhracat Kredisi” ürününün bilinirliğinin arttırılması ve Türk Eximbank’ın diğer ürünlerinden KKTC’li firmaların faydalandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı da kaydediliyor.

Sektör ve firma bazlı etkinlikler

Öte yandan Türkiye-KKTC İş Konseyi kapsamında sektör ve firma bazlı etkinlikler gerçekleştirileceği de eylem planında yazıyor.

Bu kapsamda bilişim ve balıkçılık; tekno park ve kültür turizmine yönelik iki toplantı gerçekleştirileceği kaydediliyor.

İç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla Türkiye ve KKTC STK’ları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacağı yer alıyor.

Ticaret ve sanayi odalarının bilgi ve deneyim paylaşımına, firmalarının karşılıklı yatırım ve ticaret görüşmelerine imkan sağlayacak “Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu II. Ekonomi Konferansı”nın gerçekleştirileceği söyleniyor.

Esnaf ve sanatkarların karşılıklı yatırım ve ticaret görüşmelerine imkan sağlayacak toplantılar düzenleneceği, bilgi deneyim paylaşımı programları gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Türkiye’de gerçekleştirilen ve KKTC’nin başlıca ihracat ürünlerini içeren uluslararası nitelikteki fuarlara katılımı destekleneceği, Türk ihraç ürünleri portalı olan askturkiye.com platformuna Kıbrıs Türk Ticaret Odası İşbirliği ile KKTC ihraç ürünleri entegre edileceği belirtildi.