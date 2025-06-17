Yerini biliyoruz, kolay hedef

İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla beşinci gününde devam ediyor. ABD Başkanı Trump ise yine İran Dini Lideri Ali Hamaney'i tehdit etti ve "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" dedi.

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci günde de sürüyor.



İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.



İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.



İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.



İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

TRUMP: KAYITSIZ ŞARTSIZ TESLİM OLUN

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran arasındaki devam eden çatışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hava sahasında tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın iyi gökyüzü takip cihazları ve diğer savunma teçhizatları vardı, hem de bol miktarda, ancak bunlar ABD yapımı, tasarlanmış ve üretilmiş ‘şeylerle’ kıyaslanamaz. Kimse bu işi ABD'den daha iyi yapamaz" ifadelerini kullandı.

"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" ifadelerini kullandı.

İran'a seslenen Trump, "Kayıtsız şartsız teslim olun" dedi.



ACİL ULUSAL GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, ABD İSrail-İran çatışması sebebiyle savunmayı güçlendirmek amacıyla Ortadoğu'ya savaş uçakları naklediyor ve mevcut uçakların konuşlandırmalarını uzatıyor.



ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde F-35, F-22 ve F-16 savaş uçakları konuşlandırdığı belirtildi.

İRAN YENİ FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

Savaşın beşinci gününde İsrail ve İran'dan karşılıklı saldırılar devam ediyor.



İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.



İran medyası ise, İsfahan'da patlama sesleri yükseldiğini belirtti.

ARAKÇİ'DEN AVRUPALI MEVKİDAŞLARIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Arakçi, İsrail'in barışçıl nükleer tesisler, ekonomik altyapılar, askeri üsler ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarının, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Arakçi, tüm BM üyesi ülkelerin ve Güvenlik Konseyi'nin bu saldırıya karşı sorumluluk taşıdığını ifade etti.

İsrail'in söz konusu saldırıları müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirmesinin diplomasiye vurulmuş eşi benzeri görülmemiş bir darbe olduğunu belirten Arakçi, Avrupa ülkelerinden saldırıyı açıkça kınamalarını talep etti. İran'ın bu saldırılara karşı meşru savunma hakkını sonuna kadar kullanacağını ifade eden Arakçi, savaşın yayılması durumunda doğacak sonuçlardan İsrail ile birlikte onu destekleyen ülkelerin de sorumlu olacağını söyledi.



İsrail'in saldırılarının arkasında ABD'nin desteği ve iş birliğinin bulunduğunu vurgulayan Arakçi, Washington yönetiminin yaşananlardan ve işlenen suçlardan doğrudan sorumlu olduğunu kaydetti. Arakçi ayrıca, Tahran'ın diplomasiye bağlı kaldığını belirterek, İran'ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ancak bu aşamada önceliklerinin saldırılara karşı güçlü ve caydırıcı bir şekilde karşılık vermek olduğunu ifade etti.

Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları ile Kallas ise, bölgede yaşanan gelişmelerden duydukları üzüntüyü dile getirerek, saldırılarda hayatını kaybeden siviller için taziyelerini iletti. Taraflar, tansiyonun düşürülmesi için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, bu doğrultuda yapıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını ifade etti.

"NATANZ’IN İSRAİL’İN SALDIRILARINDAN ETKİLENDİĞİNE DAİR EK EMARELER VAR"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın Natanz nükleer enerji tesisinin yer altında bulunan uranyum zenginleştirme sistemlerinin İsrail'in saldırılarından doğrudan etkilendiğine dair ilave emarelerin bulunduğunu açıkladı.

UAEA, Esfahan ve Fordo nükleer enerji tesislerinde bildirilecek bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

İRAN BANKASINA SİBER SALDIRIYI “YIRTICI SERÇE” ÜSTLENDİ

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu ve ordu ile bağlantıları olan ve ülkenin en eski finans kurumlarından biri olan Sepah Bankası’na yönelik siber saldırıyı “Yırtıcı Serçe” isimli hacker grubu üstlendi.



Iran International haber sitesinin aktardığına göre, hacker grubu bankadaki “tüm verileri imha ettiklerini” ileri sürdü.



Bugün erken saatlerde İran basınına yansıyan haberlerde, bankanın pek çok şubesinin kapalı olduğu belirtilmiş, müşterileri hesaplarına ulaşamadıklarından şikayet etmişti.



Sepah bankasının yanı sıra, her ikisi de İran ordusu ile bağlantılı olan Kosar ve Ansar bankalarının verdiği kartların da çalışmadığı belirtilmişti. Hem Sepah hem de Ansar bankası, aynı zamanda ABD’nin yaptırım listesinde bulunuyor.



İranlı yetkililer, siber saldırılar sebebiyle yaşanan kesintiler hakkında açıklama yapmazken, Devrim Muhafızları’na yakın Fars haber ajansı, Sepah Bankası’ndaki sorunun “birkaç saat içinde çözüleceğini” aktardı.



Sepah’a saldırıyı üstlenen hacker grubu, daha önce de İran’daki çelik fabrikalarına ve yakıt istasyonlarına siber saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.



The Times gazetesinin haberine göre, bir X kullanıcısı, yaptığı paylaşımda, Sepah Bankası’nın Tahran, İsfahan, Şiraz, Yezid ve Tebriz’deki ATM’lerinin çalışmadığını belirtmişti.

KATAR VE ÜRDÜN'DEN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında devam eden İsrail-İran çatışmalarına değindi. El-Ensari, Katar’ın saldırıları şiddetle kınadığını ve bu saldırıları "çok vahim yansımaları olacak bir tedbir" olarak nitelendirdi. Saldırıların ABD ile "olumlu bir diplomatik yolda" ilerlediği sırada yaşandığına dikkat çeken El-Ensari, Katar'ın ABD ile arabuluculuk yaptığını ve "Amerika'nın bir anlaşma arzusu olduğuna inandığını" söyleyerek, "Savaşan taraflar arasında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitabında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"FORDO, ELBETTE ELE ALINACAK BİR KONU"

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'ın "nükleer kalbi" olarak bilinen Fordo nükleer tesisinin "elbette ele alınacak bir konu olduğunu" söyledi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNDA YANGIN

AFP'nin haberine göre, İsrail'in dün akşam saatlerinde saldırı düzenlediği İran devlet televizyonu, kanal binasında yangın çıktığını aktardı. Konuyla ilgili paylaşılan bilgilere göre, kanalın binalarından birine düzenlenen saldırıdan bir gün sonra yangın, rüzgar sebebiyle yeniden başladı. Bina yakınlarındaki bir AFP muhabiri de olay yerinden beyaz bir duman çıktığını anlattı.