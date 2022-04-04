‘Yerelde reform’

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Sayıların azaltılmasında ortak konsensüs vardı kim aksini derse yalan söylüyor”

- “Tüm belediyeler reform yapılmasına onay vermişti, iş ciddiye bindiğinde biri sağa, biri sola çekiyor. Sayıların azaltılmasında ortak konsensüs vardı. Şimdi kim aksini derse, yalan söylüyor.”

- “Bu kadar şeyi çözdük de ülkenin geleceğini sendikalar mı belirleyecek? İktidar ve muhalefet isterse çalışma bir hafta 10 günde biter. Seçim ertelenmemeli, 13-14 belediye ile 26 Haziran’da yapılmalı.”

Birçok belediye, yerelde ‘reformun’ bu şekliyle kabul edilebilir olmadığını söylüyor. Ancak siz, çalışmayı destekliyorsunuz. Çalışma şu anki haliyle neden hayata geçmeli?

“Belediyeler Birliği’ndeki toplantılarda tüm belediyeler reform yapılmasına onay vermişti, Ama ne yazık ki iş ciddiye bindiğinde biri sağa, biri sola çekiyor. Sayıların azaltılmasında ortak konsensüs vardı. Şimdi kim aksini derse, yalan söylüyor. Kimse parmağının arkasına saklanmasın. Birlik zaten ikiye bölündü. CTP grubu toplantılara katılmazdı. Bağımsız ve iktidar grubu toplantılara katılırdı.

Bazı şeyler yanlış geliyor. Örneğin, Vadili, Paşaköy, Beyarmudu… Bölgede 5 kilometre arası 5 belediye var. Sizce bu doğru mu? Ne yapıları ne gelir düzeyi açısından doğru değil. Yeni düzenleme ile ortak havuz oluşacak, belediyelerin kar payı olacak. Belediyelerin gelir düzeyleri yarı yarıya artacak.

Kaynak sıkıntısını konuşuyorlar. Türkiye ile konuştuk, reform paketi içerisinde 600 milyon TL kaynak var. Bu kaynakla da belediyelerin borçları ödenecek. Şu anda belediyelerin yüzde 70-80’i batık.

Hangisi bu ay personelinin maaşını ödeyebildi? Ben ödedim… Belediyelerin birçoğu ne yazık ki son demlerini oynuyorlar. Göreve gelen hükümetler bu çalışmayı hayata geçirmedi. CTP’de HP’de bu düzenlemeyi yapmadı. Buradaki olay ne yazık ki siyaset. Kimse siyaset yapmasın. Muhalefetteki partilere söylüyorum. Şu andaki 28 belediye tamam mı? Çalışmayı desteklediğim için ‘Fırat başkan seçime girecek kazanacak diyorlar’. Mesele o değil…”

Sadece muhalefet değil, sendikalar da sokağa döküldü, eylemler yapıldı… Seçimin ertelenmesi de konuşuldu. Bu konuda ne düşünürsünüz? Seçim ne zaman yapılmalı?

“İktidar ve muhalefet oturup, çalışırsa bu yasa bir hafta 10 günde geçer. Seçim ertelenmemeli. 13-14 belediye ile 26 Haziran’da yapılmalı. Sendikalar, belediyeler birleşince durumları ne olacak diye endişe ediyor. Neye takılıyoruz? Bu kadar şeyi çözdük de ülkenin geleceğini sendikalar mı belirleyecek? Çalışmada her şeyin içi doldurulacak. Oyalamaya gerek yok.”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

“Bu çalışma, Birlik Başkanı ve yalnızca birkaç tane belediye başkanının kişisel fikri”

- “Reform bu şekilde yapılmaz. Acele acele yapılan reform, belediyeleri daha kötüye götürülecek. Ne yazık ki sayı odaklı bir tartışma yapılıyor.”

- “Belediyeler Birliği’nde bu konu hiç konuşulmadı. Bu çalışma, Birlik Başkanı ve yalnızca birkaç tane belediye başkanının kişisel fikridir. Bizlerin önüne ne taslak geldi ne de konuşuldu. Çalışmayı komitede gördüm.”

Yerelde ‘reform’ çalışması komite gündeminde. Çalışmanın bu şekliyle hayata geçmemesi gerektiğini savunuyorsunuz. Nasıl bir çalışma yapılmalı?

“Reform bu şekilde yapılmaz. Acele acele yapılan reform, belediyeleri daha kötüye götürülecek. Ne yazık ki sayı odaklı bir tartışma yapılıyor. Ama esas konuşulması gereken; belediyelerin yapısal, idari, mali yapısı. Yetkilendirme ve denetleme… 51-95 sayılı yasa tartışılmalı. Ne yazık ki bu konuda yüzeysel bir tartışma var. Taslak çalışmaya göre Mağusa Belediyesi ile birleşmemiz isteniyor. Ama iki belediye arasında kültür farklılığı var. Şu anda Yeniboğaziçi en fazla gelişen bölgelerden biri. Biz, Kıbrıs’ta cittaslow başkentiyiz. Bu kadar mücadele yapılan başkenti ortadan kaldırmak isteniyor.

Mağusa ile kültür farklılığımız var, kimyamız uymuyor. Durumu ortada, yükünü kaldıramayan bir belediye var. Ama 20-25 bin nüfus daha oraya aktarılmak isteniyor. Bu durum halkın hizmet haklarının elinden alınmasına neden olacak. İyi bir reform istiyoruz. Belediyeler Birliği’nde bu konu hiç konuşulmadı. Bu çalışma birlik başkanı ve yalnızca birkaç tane belediye başkanının kişisel fikridir. Yürütme kurulu üyesiyim, bizlerin önüne ne taslak geldi ne de konuşuldu. İçişleri Bakanlığı’nda toplantılar oldu ama bizimle istişare yapılmadı. Meclis komitesinde çalışmayı gördüm.”

Sadece muhalefet değil, sendikalar da sokağa döküldü, eylemler yapıldı… Seçimin ertelenmesi de konuşuldu. Bu konuda ne düşünürsünüz? Seçim ne zaman yapılmalı?

“Seçimler Haziran’da yapılmalı. Seçim yapıldıktan sonra reform hayata geçmeli. Çalışma zamana yayılmalı. ‘Seçimler 1 yıl uzayabilir, ortak çalışma yürütülebilir’ önerisi de gelmişti. Ben ona da kişisel olarak sıcak bakmıştım. En azından aceleye gelip yanlışlar yapılacağına seçim ertelenebilirdi.

Yerelde reform yıllarca konuşuldu. Büyümeyen aksine küçülen belediyeler var. 28 belediyenin sayısı fazla olabilir. Ama belediye sayısının 12-14 olması bu şekilde ayarlanamaz. Sürdürülebilir yapıdaki belediyeleri kapatmak yerine çözüm bulunmalı. Sayı 12 olur, 18 olur bilmem.. Ama esas ana hedef halka nasıl yerelden hizmet sağlanabilir olmalı. Belediyeler güçlenmeli, 51-95 sayılı yasaya öncelik verilmeli.”