Yerelde işleyiş tıkandı

Ayşe GÜLER

Yerel seçimin üzerinden 2 hafta geçti, birleştirilen ve sayısı 18’e düşen belediyelerde mali hesaplar, mal devirleri, araç filosu ve isim tescili ile ilgili süreç hala sonuçlanmadı.

51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da henüz hayata geçmemiş olması nedeniyle yereldeki işleyiş daha da tıkandı.

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen ÜstEL başkanlığındaki Hükümet, yasa çalışmasının 16 Ocak’ta yapılacak Meclis Genel Kurul’unun gündemine geleceğini açıklasa da gözler sürece çevrildi.

Birçok vatandaş ve işletmenin belediye izinleriyle ilgili sıkıntı yaşadığı da gündeme geldi.

YENİDÜZEN, birleştirilen belediyelerin başkanlarıyla görüştü.

Kimi belediye başkanı görevi devralmalarına rağmen sürecin tamamlanmamasından dolayı işleyişle ilgili ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Mali hesapların birleştirilmesinin tamamlanmadığını, araç filosuna yönelik devrin hala yapılmadığını anlattı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise birleştirilen belediyelerle geçen hafta bakanlıkta bir araya geldiklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürkler, belediyelere izleyecekleri yol haritası ve hukuki sürece yönelik bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Bakanlıkta toplantı…

İçişleri Bakanlığı, birleştirilen belediyelerin başkanlarıyla bir araya geldi, izlenecek yol haritasına ilişkin hukuki bilgilendirme yaptı.

Bakanlıktaki toplantıda belediyelerin birleşmeye yönelik yaşadığı sıkıntılar da masaya yatırıldı.

Bakan Ziya Öztürkler, bakanlık hukukçusunun belediye başkanlarına bilgi verdiğini kaydederek, “Prosedüre alışmaya çalışıyorlar. Takıldıkları nokta olursa, yardımcı olacağız” dedi.

Öztürkler, yasal izin verme konusunda bir sıkıntı olmadığını, kendisine bu konuda herhangi bir şikayetin ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

Başkanlar, 51-95 sayılı yasayı bekliyor…

YENİDÜZEN, birleştirilen belediyelerin başkanlarıyla da görüştü.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, belediyelerde şu anda ciddi kaos olduğunu dile getirdi, birleştirilmeyle ilgili hiçbir kararın yasal zemine oturtulmadığını kaydetti.

Kırok, “iki belediyeyi aldık birleştirmeye çalışıyoruz ama 51-95 sayılı yasa hazır olmadığı içi tüzük ve oranlar belirlenemiyor, alacaklarımızı alamıyoruz” dedi.

Faturaların eski belediye adına olması nedeniyle 1 Ocak itibariyle belediyeye yeni fatura alamadıklarını dile getiren Kırok, bu nedenle de piyasadaki alacakları toplayamadıklarını anlattı.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, şu anda belediyelerin hesaplarının birleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıya katıldığını, süreçle ilgili bilgilendirildiklerini dile getiren Tuğlu, belediye logosunun değişeceğini, ilk meclis toplantısında onaylanacağını ifade etti.

Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif de 51-95 sayılı yasa tasarısı hayata geçene kadar işleyişle ilgili sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.

Sürece hakim olduklarını, bakanlığın önerdiği yol haritasını daha önceden uygulamaya başladıklarını belirten Latif, bakanlıkta yapılan toplantıda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldığını dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DİYOR?

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok:

“Ciddi kaos var, yasal zemine oturtulmadı”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, belediyelerde şu anda ciddi kaos olduğunu dile getirdi, birleştirilmeyle ilgili hiçbir kararın yasal zemine oturtulmadığını kaydetti.

Kırok, “iki belediyeyi aldık birleştirmeye çalışıyoruz ama 51-95 sayılı yasa hazır olmadığı içi tüzük ve oranlar belirlenemiyor, alacaklarımızı alamıyoruz” dedi.

Faturaların eski belediye adına olması nedeniyle 1 Ocak itibariyle belediyeye yeni fatura alamadıklarını dile getiren Kırok, bu nedenle de piyasadaki alacakları toplayamadıklarını anlattı.

Kırok, belediyelerle ilgili yasa çalışmasının 16 Ocak’ta Meclis’te gündeme geleceğinin ifade edildiğini, bu tasarıyı beklediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nda birleştirilen belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda hukuki bilgilendirme yapıldığını dile getiren Kırok, “Yol haritası konuşuldu. Örneğin, araçların devralınmasıyla ilgili bakanlığın Araç Kayıt Dairesi’ne bilgilendirme yapılmalı, bunlar yapılmadı, onları konuştuk” dedi.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu:

“Hesapların birleşmesi için çalışmalar sürüyor”

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, şu anda belediyelerin hesaplarının birleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıya katıldığını, süreçle ilgili bilgilendirildiklerini dile getiren Tuğlu, belediye logosunun değişeceğini, ilk meclis toplantısında onaylanacağını ifade etti.

Tuğlu, vatandaşları işlemlerle ilgili mağdur etmemek için çalıştıklarını da dile getirdi.

Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif:

“Yasa hayata geçene kadar sıkıntılar yaşanacak”

Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif de 51-95 sayılı yasa tasarısı hayata geçene kadar işleyişle ilgili sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.

Sürece hakim olduklarını, bakanlığın önerdiği yol haritasını daha önceden uygulamaya başladıklarını belirten Latif, bakanlıkta yapılan toplantıda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldığını dile getirdi.

Latif, birleşmenin ardından yeni belediye isminin ilk toplantıda onaylandığını da kaydederek, belediye logosunun da düzenlenen yarışma ile belirlendiğini söyledi.

BAKANLIK NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler:

“Yol haritası ve hukuki sürece yönelik bilgilendirme yaptık”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, birleştirilen belediyelerle bakanlıkta bir araya geldiklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürkler, belediyelere izleyecekleri yol haritası ve hukuki sürece yönelik bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Birçok belediyenin meclis toplantılarında gerekli kararların üretildiğini dile getiren Öztürkler, “İzleyecekleri yol haritası, yasal yöntemler konuşuldu. Başkanlar, prosedüre alışmaya çalışıyorlar. Takıldıkları nokta olursa, yardımcı olacağız” dedi.

Öztürkler, yasal izin verme konusunda bir sıkıntı olmadığını, kendisine bu konuda herhangi bir şikayetin ulaşmadığını da sözlerine ekledi.