Yerel seçime doğru... Sandık Seçmen Listeleri askıda

Kıbrıs'ın kuzeyinde 25 Aralık’ta yapılacak “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri”yle ilgili takvim uyarınca Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün sandık seçmen listelerini askıya aldı.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listelerinin askıya alındığı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller, bugün Bayrak Radyosu’ndan okundu.

Bu bilgiler, bugünden itibaren 26 Kasım Cumartesi gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu’nun “ysk.mahkemeler.net” ve Mahkemelerin “www.mahkemeler.net” adresli web sitelerinde de yayımlanacak.

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele ilçelerine ait olan cetveller, sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra okunurken; Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerine ait olanlar, 18.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu’nda okunacak.

İtiraz ve başvurular nasıl yapılacak?

Sandık Seçmen Listeleri, 26 Kasım tarihine kadar 7 gün süre ile askıda kalacak. Bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 18.30’a kadar incelenebilecek ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, Cumartesi günü saat 09.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a, Pazar günü ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 16.00’dan 17.00’ye kadar, listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekiyor. “Yazılı delil”, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı bir belge anlamına geliyor.