Yerel bulaşta son durum: 1 kişi hayatını kaybetti 2 öğrenci daha pozitif

Devrim DEMİR



Lefkoşa Devlet Hastanesi, göğüs yoğun bakım servisinde tedavi gören 84 yaşındaki Mahmut Boral dün sabah hayatını kaybetti.

Boral’ın hayatını kaybetmesi ile ülkede covid-19’a bağlı 7. ölüm gerçekleşti.

Mahmut Boral’ın Covid’e ek olarak kalp yetmezliği, hipertansiyon rahatsızlığı, kalp pili, Kr akciğer hastalığı ve pulmuner ödemi vardı.



9 Eylül İlkokulu’nda 12 öğrenci, 7 öğretmen pozitif.

Mustafa Çağatay İlkokulu’nda 1 öğretmen pozitif.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda 2 öğrenci pozitif.

Karantina yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesi ile covid-19’a bağlı 7. Ölüm gerçekleşti.

5 taburcu

Akıncılar köyünde ise sevindirici gelişmeler yaşanırken, tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu oldu.

Yerel vakaların artış gösterdiği ve en son 150 kişiye daha test yapılan Akdoğan köyünde yeni vakaya rastlanmadı, 13 kişinin ise karantina otellerinde ve hastanede tedavileri sürüyor.

Hayatını kaybeden hastanın yoğun bakımda test sonucu pozitif çıkmıştı…

Geçtiğimiz hafta, göğüs yoğun bakımda 1 hemşirenin pozitif çıkması sonrası, servisteki hemşire ve yoğun bakım servisinde yatan hastalara PCR testi yapılmıştı.

Toplam 3 hemşire ve 1 hastada tespit edilen pozitif vakaların ardından Mahmut Boral, karantina yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

Boral’ın ağır göğüs enfeksiyon hastası ve kalp yetmezliği olduğu öğrenildi.

Boral’ın ölümü ile ilgili Bakanlıktan açıklama…

Sağlık Bakanlığı 84 yaşındaki hastanın ölümü ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki Mahmut Boral isimli hastanın kalp yetmezliği hipertansiyon ,kalp pili, karaciğer hastalığı ve pulmuner ödemi vardı." ifadeleri kullanıldı.

Okullarda sayı azalmıyor…

Lefkoşa’da 9 Eylül ilkokulu’nda hem öğrenci hem öğretmen vaka sayısında artış sürerken, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda okuyan iki kardeş öğrencinin PCR test sonuçları da pozitif çıktı.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, iki kardeşin 7 ve 8. Sınıf oldukları öğrenilirken çocukların yakınlarının PCR test sonuçlarının pozitif olduğu gerekçesi ile okula gelmedikleri öğrenildi.

Öğretmen ve öğrencilere test yapıldı…

İki kardeşin pozitif çıkması ile çocukların sınıfında bulunan öğrenciler ve okul öğretmenleri PCR test için 31 Aralık tarihinde Lefkoşa’da hastaneye çağrılarak, test yapıldı.

4 hemşire ve temaslı hemşirelerin takibi sürüyor…

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 4 hemşirenin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından toplam 28 temaslı hemşirenin de karantinada takipleri sürüyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan hemşire eksikliği nedeniyle ‘acil’ ameliyatlar dışında diğer ameliyatlar henüz yapılmıyor.

Okullarda yarıyıl tatili erkene alındı…

Özellikle ‘yerel bulaş’ın okullarda artması nedeniyle Sağlık Üst Kurulu 30 Aralık tarihinde bir takım tedbirler almıştı.

Bulaşın önlenmesi için okullarda Şubat tatili öne çekilirken, 4-15 Ocak tarihleri ararsında eğitime ara verildi.

Bu kararlar ararsında 4 Ocak tarihine kadar 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilirken, 4 Ocak tarihinde Sağlık Üst Kurulunun yeniden toplanması bekleniyor.