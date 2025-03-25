Yerçekimsiz bir Cehennem ve Cennet yorumu

Murat OBENLER

Ünlü İtalyan şairi Dante'nin İlahi Komedyası’ndan esinlenen, büyü, illüzyon ve sirki harmanlayan İtalya’nın NoGravity Tiyatrosu aynı adlı disiplinlerarası gösteriyi bu yıl 2.’si yapılan Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali (CITF) kapsamında üçü Limasol’daki Pattihio Tiyatrosu’nda ve biri de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda olmak üzere toplam 4 kez sahneledi. Dante'nin üç Hristiyan alemi (Cehennem, Araf ve Cennet) yolculuğunu anlatan eserinden ilham alınarak yönetmen Emiliano Pellisari tarafından hazırlanan “Divina Commedia Reloaded-İlahi Komedya- Cehennem’den Cennet’e” tiyatroseverlere benzersiz NoGravity tekniği ile sahnelenen büyüleyici bir gösteri sunuyor.

Yarattığı teknik ile dansçılar yerçekimine meydan okuyorlar, sanki de uzayda süzülüyorlar

18 yıldan uzun süredir sahne hareketini yeniden tanımlayan, yer çekimine meydan okunduğu ve bedenlerin uzayda özgürce yüzdüğü benzersiz bir koreografi tekniği olarak NoGravity ile tiyatroseverler yönetmen Emiliano Pellisari tarafından teorik ve pratiği birleştirerek sahneyi nasıl dönüştürdüğünü, yatay ve dikey düzlemleri tersine çevirerek yeni koreografi ve dramaturjik olasılıkların kilidini nasıl açtığını keşfediyorlar.

Ruhların ölüm sonrası büyülü atmosferine yolculuk

Havada görsel bir şiir yaratan ve izleyicileri bu yaklaşımı kendi hareket diline nasıl uygulayacağı konusunda da bir keşfe davet eden tiyatro kumpanyası, İlahi Komedya yorumu ile tüm insanlığın ruhunun sembolik bir yolculuğuna dönüşüyor.

İlham verici, zorlayıcı ve kafa açıcı yeni bir fiziksel dil

Dansçılar yer çekiminden kurtulmuş gibi, rock müzikten klasiğe kadar uzanan müziğin ritmine göre havada süzülürken seyirci de bir an bile gözlerini bu büyüleyici gösteriden ayıramıyor. NoGravity'nin sanatsal çalışması, disiplinler arası performanslar ve tiyatro gösterileri yaratmak için farklı sahne sanatları arasındaki sınırları aşıyor. NoGravity'nin tarzı, insan-makine ilişkisine odaklanan Marvel'in Rönesans ve Barok tiyatrosunun olağanüstü mekaniklerinden esinleniyor. İlham verici, zorlayıcı ve kafa açıcı yeni bir fiziksel dil oluşturan NoGravity Tiyatrosu, “İlahi Komedya Reloaded-Cehennem’den Cennet’e” performansında 6 dansçı ile de tüm bu dili Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesine yansıttı.

Atölyelere yoğun ilgi vardı

Limasol ve Lefkoşa’da NoGravity Theatre Kurucusu-yönetmen Emiliano Pellisari ve kumpanyanın eş-yönetmeni/kareograf ve baş dansçı Mariana Porceddu tarafından dansçıların da katıldığı ustalık sınıfı/atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu atölyelere hem Kıbrıslı hem de ülkemizde yaşayan yabancı dansçılar ilgi gösterirken ilk kez bu teknikle tanışmanın deneyimi ve heyecanını yaşadılar.