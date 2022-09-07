Yenilenmiş koronavirüs aşıları Kıbrıs’ın güneyine ulaştı

“Pfizer” şirketinin, koronavirüsün yeni varyantlarını da içeren aşısı Kıbrıs’ın güneyine dün ulaştı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bu aşılardan Kıbrıslı Türklere de verip vermeyeceği ise henüz bilinmezken, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin tavrı merakla bekleniyor.

Politis gazetesi, “Pfizer” şirketinin yenilenen koronavirüs aşısından 50 bin adedin, dün Kıbrıs’a ulaştığını yazdı.

“Moderna” şirketinin yeni aşılarının da önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a ulaşacağı belirtilirken bu ay içinde gelecek aşı miktarının 240 bin olması öngörülüyor.

Adanın güneyinde aşıların hangi yaş grupları veya kişilere uygulanacağının henüz netlik kazanmadığı, “Ulusal Aşı Komitesi’nin” toplanarak bu konuda karar üreteceği öğrenildi.