Yenilenebilir enerji depolanması projesinde AB ödeneğine onay

Kıbrıs'ın güneyinde yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi depolaması için kurulması planlanan üniteler için talep edilen 40 milyon Euro’luk tutarın AB tarafından onaylandığına dair bilgi geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs’ın güneş enerji parklarından elde ettiği elektrik enerjisini akülerde depolamasını sağlayacak projeye AB’den onay çıktığının “gayrı resmi olarak” Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bildirildiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs’ın elektrik enerjisi eksikliğiyle karşılaşmaması amacıyla uygulanacak proje için Kıbrıs yetkili kurumlarınca ihaleye çıkılacağını belirtti.

40 milyon Euro’luk ödeneğin 80 milyona çıkarılması talebinin ise AB tarafından onaylanmamış göründüğü kaydedildi.