Yenikent’e yeni park: Akdeniz Parkı projesi duyuruldu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent yapılacak “Akdeniz Parkı” projesini kamuoyuna duyurdu.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yazılı açıklamasında projenin belediyenin İklim Krizi Adaptasyon Merkezi stratejileri kapsamında geliştirildiği belirtti.

Amcaoğlu, Kıbrıs’ın iklimsel ve kültürel özelliklerine uygun olarak tasarlanan parkın duyurulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Parkın yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir yürüyüş yoluna sahip olacağını kaydeden Amcaoğlu, bu alanın hem doğal hem de duyusal deneyim sunacak şekilde planlandığını söyledi.

Amcaoğlu, parkın yalnızca estetik bir alan olmayacağını, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği destekleyen, yerel türleri koruyan ve doğayla bağ kurulmasına imkân sağlayan bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirtti.

Projede Akdeniz iklimine özgü, düşük su tüketimli ve ekosistemle uyumlu bitki türlerine yer verileceği; mersin, defne, lavanta, adaçayı, yasemin, begonvil, harnup, turunç, yeni dünya ve ardıç gibi yerel bitkilerin park alanında kullanılacağını kaydeden Amcaoğlu, her mevsim canlı kalan bir bahçe atmosferi hedeflendiği, parkta tanıtım panoları, koku durakları ve duyusal deneyim noktalarının yer alacağını ifade etti.

Amcaoğlu, projenin, kentsel ısı adası etkisini azaltmak, yerel flora ve fauna için doğal yaşam alanları oluşturmak, kent içinde doğayla iç içe bir dinlenme alanı kazandırmak ve Kıbrıs’a özgü bitki örtüsünü tanıtıp korumak gibi hedefler taşıdığını da belirtti.

Başkan Amcaoğlu, açıklamasının sonunda, “Doğayla uyumlu her adım, geleceğe atılmış güçlü bir adımdır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, kentimize ve gezegenimize verdiğimiz değeri bir kez daha vurguluyoruz. Doğaya saygı, bize yakışır” ifadelerini kullandı.