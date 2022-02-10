Yenierenköy'deki hız tespit kamerası cumartesi günü devreye alınıyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Yenierenköy'de monte edilen hız tespit kamerasının cumartesi günü devreye alınacağını duyurdu.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Yenierenköy'de monte edilen hız tespit kamerasının cumartesi günü devreye alınacağını duyurdu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yenierenköy'ün doğu çıkışına monte edilen hız tespit kamerasının, 12 Şubat Cumartesi günü devreye alınacağı kaydedildi.
Açıklamada, hız tespit kamerasının, 50km/s üzerinde seyreden araçların çift yönlü olarak tespit edebileceği duyuruldu.
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