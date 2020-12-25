Yenierenköy’de tüm testler negatif

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak köyde yapılan tüm test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Köyde 78 iş yerindeki 203 vatandaşa PCR test yapıldığını ifade eden Yeşilırmak, sonuçların sevindirici olmasından dolayı rehavete kapılmama çağrısı yaptı ve ekledi: “Lütfen rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Pandemin dünya genelinde ağır seyrettiği bir dönemde bu kurallara çok daha fazla dikkat etmeliyiz.”

İşte Yeşilırmak'ın paylaşımı

"Vatandaşlarımıza önemle duyurulur,

Dün bölge sınırlarımız içerisinde 40 alanda faaliyet gösteren toplam 78 işyerimizdeki 203 vatandaşımıza yaptırdığımız pcr testlerinin hepsi negatiftir. Bu bağlamda bölgemizde gelen sağlık görevlilerine, doktor Şebnem hanıma ve sayın bakanımıza teşekkür ederim. Test için hassasiyet gösteren tüm işyerlerimize ve vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim.

Bölgemiz ülke geneline baktığımızda Koronavirüs kurallarına genellikle uygun olarak hareket etmektedir. Lütfen rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Pandemin dünya genelinde ağır seyrettiği bir dönemde bu kurallara çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Sağlıcakla kalın."