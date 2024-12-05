Yenierenköy'de duvara çarpan araç takla attı, yaralanan olmadı

Yenierenköy'de Ali Akdemir (E-33) yönetimindeki UY 902 plakalı salon araç ile dikkatsiz sürüş nedeniyle taş duvara çarpıp takla attı, kaza sonucunda yaralanan olmadı.

Polis açıklamasına göre saat 18.40 sıralarında Akdemir'in Tanyel Sitesinde seyrederken yaptığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.