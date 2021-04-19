Yenierenköy’de 12 vaka, bulaşın nedeni ‘ev ziyaretleri’

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede son birkaç gün içinde toplam 12 kişinin COVID-19 olduğunu, ciddi sayıda temaslılarının bulunduğunu kaydetti. Bulaşın evlerdeki misafirlikler nedeniyle yayıldığını ifade eden Yeşilırmak, bölgede halk arasında ciddi tedirginlik ve panik olduğunu aktardır. Bazı kesimlerin bölgenin kapanması talebinde dahi bulunduğunu ifade etti.

Kendisinin bölgenin kapanması konusuna şu an sıcak bakmadığını dile getiren Yeşilırmak, ilerleyen günlerde vakaların artması durumunda kendisinin de kapanma talebi olabileceğini aktardı.

Yeşilırmak, “Vatandaş ev ziyaretleri yapmazsa salgının önüne geçebiliriz, en azından 15 gün buna dikkat etmeliyiz.” yorumunda bulundu.

Bölgede uzun süredir vaka görülmemesinin de rehavete kapılmada etkili olduğunu anlatan Yeşilırmak, “Bulaş evlerde oluyor, evlerde kurallara uymuyoruz. Bölgedeki bulaş da ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor.” dedi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bu açıklamaları BRT ekranlarındaki Manşet + Programında yaptı.

Yarın bölgede geniş tarama yapılacak

Yarın bölgede genişletilmiş PCR taraması yapılacağı bilgisini de aktaran Yeşilırmak, bu sayede vaka artışının da süreceği öngörüsünü paylaştı.

“Misafir kabul etmeyin”

Bölgedeki kahve, berber, Pazar alanı ve toplu iş sektörlerinin kapandığını, temaslıların gittiği bazı esnafın çalışmalarına ara verildiğini de kaydeden Yeşilırmak, “15 günlük sürede herkes evinde de dikkatli olsun, misafir kabul etmesin.” şeklinde konuştu.