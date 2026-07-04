Yenierenköy, Zümrütköy ve Kumyalı’da üç ani ölüm…

Polisten verilen bilgiye göre, Yenierenköy’de yaşayan Akan Hasapoğlu (E-56), bu sabah evinde aniden rahatsızlanması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasapoğlu’nun cansız bedeninde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Hasapoğlu’nun ölüm sebebi, otopsi sonucunda tespit edilecek.

Zümrütköy'de Dallı yaşamını yitirdi

Zümrütköy’de yaşayan Derviş Dallı (E-54), dün, evinde aniden rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Dallı’nın cansız bedeninde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Dallı’nın ölüm sebebi, otopsi sonucunda belirlenecek.

Kumyalı’da Kwhite evine hayatını kaybetti

Kumyalı’da yaşayan MS Frances Kathleen Kwhite (K-77), dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Kwhıte’ın cansız bedeninde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Kwhıte’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin üç ani ölümle ilgili soruşturması sürüyor.