Kıbrıs’ın güneyinde 5 yılda 17 kadın cinayeti işlendi

Kıbrıs’ın güneyinde, 2020-2025 yılları arasında, 17 kadın cinayetinin işlendiği belirtildi.

Politis gazetesi, güney polisinin verilerine dayanarak 2020-2025 yılları arasında 17 kadın cinayetinin işlendiğini yazdı.

Habere göre 2026 yılı içerisinde ise iki cinayet girişiminde bulunuldu.

Kadına yönelik şiddet olaylarına da yer verilen haberde, 2025 yılı içerisinde 300 kadın ve 347 çocuğun şiddet mağduru olduğu belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde aile içi şiddet mağdurlarının polise sessiz ve güvenli bir şekilde acil yardım çağrısı yapmasını sağlayan ve 14 Haziran itibarıyla aktif edilen “ELPİS” isimli ücretsiz mobil uygulamasının, 458 kadın tarafından indirildiğini yazan gazete polisin ise şimdiye kadar 30 çağrı aldığını belirtti.