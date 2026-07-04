Alkollü sürücü mağazaya çarptı

Polisten verilen bilgiye göre, 168 miligram alkollü olan sürücü Y.Ö. (E-38), yönetimindeki araçla Yeniboğaziçi’nde dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada araç, kaldırıma çarptıktan sonra karşı şeride geçip bir mağazanın dış kısmı ile vitrin camına da çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.