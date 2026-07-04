Silah tehdidi iddiası!

Gönyeli’de meydana geldiği öne sürülen "Şiddet Tehdidi", "Korkutmak Maksadıyla Silah Taşımak" ve "İtale-i Lisan" suçlamalarıyla tutuklanan Y.C.K., soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili olguları aktaran polis memuru Onur Tevfik Altıoğlu, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu üzerinde zanlının kullandığı ND 414 plakalı Suzuki Alto marka araçla, müşteki Y.D. yönetimindeki aracı yakın mesafeden takip ettiğini söyledi.

Polis, Alayköy Çemberi'nden Lefkoşa istikametine dönüldüğü sırada zanlının aracının camını açarak müştekiye yönelik küfür içerikli sözler sarf ettiğini, ardından bir süre daha ilerledikten sonra araç içerisinden tabanca doğrultarak "Seni vururum ha" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu ve korkutmak maksadıyla silah taşıdığı iddiasıyla suç işlediğini anlattı.

Altıoğlu, olayın 3 Temmuz 2026 tarihinde polisin bilgisine geldiğini, aynı gün zanlının hakkında çıkarılan derdest emri doğrultusunda tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlının aracında yapılan aramada ise sürücü koltuğunun altında tabanca görünümlü bir çakmağın bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının sorgusunda itiraf niteliğinde bazı beyanlarda bulunduğunu, bu beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceğini belirten polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.