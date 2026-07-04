Kozanköy’de hava tüfeğiyle kediyi öldüren şahıs tutuklandı

Polis Basın Bülteni'ne göre, zanlı T.Ö.(E-32), önceki gün kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen hava tüfeği ile yol içerisinde bulunan bir şahsa ait kediye ateş ederek, telef olmasına neden oldu. Meseleyle ilgili bahse konu şahıs tutuklandı.

Kavga edip, rahatsızlık veren iki şahıs tutuklandı

Mağusa’da Uluçam Yolu Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışmada 128 miligram alkollü olan J.H.(E-29) ile diğer taraf olan 114 miligram alkollü D.P.(E-21), birbirlerine vurarak kavga etti. Yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık da veren şahıslar, tutuklandı.

İzinsiz toprak taşıyan kamyon sürücüsüne yasal işlem

Lefke-Güzelyurt ana yolunda Lefke Polis Karakolu ile Çevre Dairesi ekipleri tarafından yapılan denetimde, İ.K’nin (E-51) yetkili makamdan izinsiz olarak kullanımındaki kamyonla toprak taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahsa idari para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.