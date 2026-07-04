Lefkoşa Folklor Derneği 26. Kültür ve Sanat Günleri, Salı akşamı başlıyor
Lefkoşa Folklor Derneği’nin düzenlediği 26. Kültür ve Sanat Günleri’nin Salı ve Çarşamba akşamları gerçekleşeceği bildirildi.
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Lefkoşa Folklor Derneği 26. Kültür ve Sanat Günleri, Salı ve Çarşamba akşamları yapılacak.
Dernek’ten verilen bilgiye göre Lefkoşa Folklor Derneği binasında yer alacak etkinlikler saat 20.00’de başlayacak.
Tüm dansçıların sahne alacağı etkinliğe tüm halk davetli.
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