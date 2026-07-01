Othello Kalesi’nde Mağusa Kent Orkestrası ve Fikri Karayel konseri

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde bu akşam Mağusa Kent Orkestrası ve Fikri Karayel sahne alacak.

Gazimağusa Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre konser, Othello Kalesi’nde saat 21.00’de yapılacak.

“Devlerin Savaşı” adlı oyun kapalı gişe sahnelendi

“Devlerin Savaşı” adlı oyun, dün akşam Othello Kalesi’nde kapalı gişe sahnelendi. Başrollerini Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu’nun paylaştığı oyunun ardından bir söyleşi gerçekleştirildi.

Okan Bayülgen: “Kıbrıs insanıyla tanışmaktan büyük mutluluk duyduk”

Oyuncu Okan Bayülgen, söyleşide, Kıbrıs’ın yalnızca otel lobileri, etkinlik alanları ve otel odalarından ibaret görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Tiyatro vesilesiyle kültür mekânlarında halkla buluşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Bayülgen, Kıbrıs insanıyla tanışmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Bayülgen, söyleşinin ardından izleyicilerin arasına karışarak katılımcılarla yüz yüze sohbet etti.